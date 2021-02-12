Оказывается, похудеть за неделю – реально. По крайней мере в этом нас убеждают специалисты. Чтобы проверить это на собственном опыте, делимся предложенными способами, которые помогут избавиться от нескольких лишних килограммов без изнурительных тренировок или ограничений в еде.

Возможно ли избавиться 2-х килограммов за неделю? Да! Они покинут вас легко и быстро, если вы попробуете ежедневно повторять 10 – 15-минутную зарядку. Включите в нее популярные упражнения (приседания, отжимания, планку) и пересмотрите свой режим питания.

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Важно пересмотреть суточное распределение калорий. Завтрак должен быть сытным, а ужин – легким. Пейте достаточное количество воды, исключите мучные изделия и сладости, включая соки.

Упражнения для локального похудения за неделю

Самое сложное – заставить тело избавляться от жира в нужных местах. Этого можно достичь с помощью правильной программы тренировок. Обычно женщин больше всего беспокоят живот, бока и бедра. Чтобы быстро привести в тонус эти зоны, включите в зарядку следующие упражнения.

Вакуум живота

Как делать вакуум живота – Видео с канала Lena Snow

Убрать живот за неделю диетой и упражнениями можно, если ежедневно выполнять это упражнение. Оно подтянет мышцы и ускорит метаболизм, а ваш живот будет выглядеть подтянутым.

Подъемы ног

Как подкачать низ живота – Видео с канала LIVESTRONG

Проблемная зона многих женщин – низ живота. Подъемы ног тренируют нижний пресс. Лягте на спину, подложите руки под ягодицы и поднимайте ноги, не сгибая их в коленях. Чем меньше амплитуда движения и чем ниже вы держите ноги над землей – тем эффективнее упражнение.

Боковая планка

Как выполнять боковую планку – Видео VIRTUAL FITNESS

За неделю комбинация диеты и упражнений поможет убрать бока, если вы будете выполнять боковую планку. Это статическое упражнение укрепляет косые мышцы пресса.

Велосипед

Как делать упражнение "велосипед" – Видео с канала TGYM

Это самое эффективное упражнение при дряблости мышц живота. При его выполнении не опускайте ноги и верхнюю часть корпуса на пол. Руки держите за головой и плавно выполняйте круговые движения ногами.