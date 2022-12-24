Кутя разом з узваром та пампушками стала вже традиційним представником різдвяного меню. У давнину саме різноманіття та багатство інгредієнтів визначало статус родини, а кожен складник мав своє сакральне значення.

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Сьогодні ж більшість готує кутю з класичним набором продуктів: пшениця, мед, горішки, родзинки, мак.

Користь і шкода інгредієнтів куті

Пшениця

Цей інгредієнт потішить значною кількістю клітковини та пектинів у складі, які покращують роботу шлунково-кишкового тракту та очищують кишківник від шкідливих речовин. Дозу позитивного впливу отримає і печінка та нервова система.

Мед

Цей підсолоджувач додає куті особливого солодкого смаку і користі. Ваш організм він потішить противірусним, антибактеріальним та протигрибковим ефектом. Також корисні складники позитивно впливають на кров, сприяють підвищенню працездатності та знімають запалення. Але пам'ятайте, що мед може викликати алергічні реакції.

Волоський горіх

Доза магнію та омега-3 вам гарантована, разом з можливими покращеннями роботи мозку. Повернемось також до корисних властивостей клітковини, яка присутня і тут: вона покращує обмін речовин і роботу шлунка. Тож варто очікувати на нормалізацію травних функцій, пом'якшення проявів дисбактеріозу та здоровий метаболізм, що автоматично знижує ризики ожиріння.



Волоський горіх дуже корисний / Фото Pexels

Родзинки

Ще у давнину родзинки використовували як заспокійливий продукт, який покращує здоров'я нервової системи, серця і легенів. Помічним сушений виноград буде і при проявах цих симптомів та захворювань: лихоманки, анемії, порушень роботи шлунково-кишкового тракту та при хворобах нирок. Користь родзинок зумовлена вмістом фенолів, які вважаються потужними антиоксидантами.

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Мак

Значна кількість жирів і білків робить мак поживним продуктом, не зважаючи на присутність цукру у складі. Насіння переповнене корисними мікроелементами: калій, магній, натрій, сірка, фосфор, залізо, мідь і вітаміни групи E, PP.

Скільки куті можна з'їсти

Лікарі рекомендують споживати за святковим столом 100 – 150 грамів куті, це 4 – 5 столових ложок. Саме ця доза дозволить обійтись без побічних наслідків. Нагадаємо, що з пшеницею варто бути обережним тим, хто має захворювання шлунково-кишкового тракту: у великих кількостях пшениця призводить до здуття живота і дискомфорту. Також утриматись від куті варто тим, хто страждає через виразку шлунка.