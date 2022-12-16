Проте схуднення для людей старшого віку може мати фатальні наслідки. Як процеси перевтілення пов'язані з хворобою Альцгеймера, розповідаємо у нашому матеріалі.

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Чим небезпечне схуднення у старшому віці

Вчені з Бостона застерігають людей старшого віку від ідей позбутись зайвої ваги, способом жорстких тренувань і дієт. Результати таких вікових перевтілень будуть не надто втішними: позбуваючись зайвих кілограмів ви будете збільшувати ризики хвороби Альцгеймера.

Річ у тім, що збільшення ваги у середньому та старшому віці – це природне явище. Якщо сантиметри з'являються у надто швидких темпах, зверніться за консультацією до лікаря та дослідіть причину перед тим, як приставати на нову дієту та починати силові тренування. В гіршому випадку ви ризикуєте мати справу зі зниженням когнітивних функцій.



Старшим людям шкідливо худнути / Фото Pexels

Виявити негативні ознаки вдалось завдяки аналізу даних Фремінгемського дослідження серця. Його проводили вчені з Массачусетса протягом 40 років, вимірюючи вагу учасників кожні 2 – 4 роки. Дослідники порівняли зміни ваги із показниками рівня деменції. Цікаво, що загальна тенденція до зниження індексу маси тіла супроводжувалась вищим ризиком розвитку деменції. Показники набували негативного значення особливо для учасників середнього та старшого віку.

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Деменція не обов'язково є неминучою, і моніторинг таких показників ризику, як щось таке, що легко помітити, як вага, може запропонувати можливості для раннього втручання, яке може змінити траєкторію виникнення та прогресування хвороби,

– зазначає автор дослідження, професор Рода Ау з Медичної школи Бостонського університету.

Згідно з попередніми оцінками дослідників, кількість випадків хвороби Альцгеймера до 2050 року в усьому світі потроїться до понад 150 мільйонів. Наразі єдиним ефективним способом профілактики та лікування вважається зміна способу життя. Адже правильні звички можуть уповільнити зниження когнітивних функцій.