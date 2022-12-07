Загалом, припинення споживання їжі за кілька годин до сну вважається здоровим, якщо ви отримуєте належне харчування та калорії протягом дня. Читайте далі, щоб дізнатися більше про те, чи можна лягати спати голодним та які можливі побічні ефекти.

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Чи можна лягати спати голодними

Лягати спати голодним можна, якщо ви щодня достатньо харчуєтеся або дотримуєтеся здорового плану схуднення. У багатьох випадках здорове харчування може призвести до відчуття голоду перед сном.

Ось кілька причин, чому ви відчуваєте голод перед сном і чи може це вказувати на проблему.



Що є причиною голоду перед сном / Фото Pexels

Правильне харчування

Графік здорового харчування складається з триразового харчування з невеликими перекусами між прийомами їжі, якщо це необхідно.

Якщо ви вечеряєте задовго до сну, то згодом можете відчути легкий голод. І це нормально.

Скорочення калорій

Ви можете заснути голодними, якщо навмисно скорочуєте калорії для схуднення.

Переконайтеся, що ви дотримуєтеся добре збалансованої дієти. Це є гарантією того, що нічний голод вас не мучитиме.

Недосипання

Ви також можете відчувати голод перед сном, тому що не висипаєтеся. Перевтома викликає вироблення гормону греліну. Він підвищує тягу до їжі та відчуття голоду.

Інший гормон під назвою лептин також утворюється через недостатній сон і може викликати відчуття голоду навіть після їжі.

Чи є побічні ефекти від того, що ви лягаєте спати голодними

Лягати спати голодним краще, ніж їсти перед сном. Але цим теж не потрібно зловживати. Якщо ви дуже голодні й не зможете заснути, то краще з'їсти щось мінімальне.

Загалом ваш метаболізм сповільнюється, коли тіло готується до сну. І вам зазвичай не потрібні додаткові калорії.

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