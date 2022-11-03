Більшість людей вважають, що водопровідна вода цілком безпечна для пиття. Здебільшого так і є. Однак існують певні випадки, коли вода з-під крана не буде настільки безпечною для споживання, як здається.
Проблеми з водою з-під крана можуть виникати з різних причин. Причиною може бути низька частота перевірок води або навіть погані труби у вашому домі.
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Що може статися, якщо вживати воду з-під крана
Отруєння металами
Важкі метали – це елементи з відносно високою щільністю, які є токсичними або навіть отруйними при попаданні всередину.
Ваша вода може бути забруднена важкими металами. Якщо ви отруїтесь, можуть виникнути розлади травлення, нервової системи, головні болі.
Споживання води з крана може призвести до отруєння / Фото Unsplash
Свинцеве та нітритне отруєння
Старі системи водопостачання будували зі свинцю. Якщо ви живете в старому будинку, дуже ймовірно, що труби там теж старі.
З часом частинки свинцю можуть потрапити у воду. Тривалий вплив свинцю може призвести до проблем з нирками, анемії та загальної слабкості організму.
Водопровідна вода також може містити нітрати, які перетворюються на нітрити. Вони шкідливі для організму, особливо для дітей зі слабким кишківником.