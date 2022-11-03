Більшість людей вважають, що водопровідна вода цілком безпечна для пиття. Здебільшого так і є. Однак існують певні випадки, коли вода з-під крана не буде настільки безпечною для споживання, як здається.

Проблеми з водою з-під крана можуть виникати з різних причин. Причиною може бути низька частота перевірок води або навіть погані труби у вашому домі.

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Що може статися, якщо вживати воду з-під крана

Отруєння металами

Важкі метали – це елементи з відносно високою щільністю, які є токсичними або навіть отруйними при попаданні всередину.

Ваша вода може бути забруднена важкими металами. Якщо ви отруїтесь, можуть виникнути розлади травлення, нервової системи, головні болі.



Споживання води з крана може призвести до отруєння / Фото Unsplash

Свинцеве та нітритне отруєння

Старі системи водопостачання будували зі свинцю. Якщо ви живете в старому будинку, дуже ймовірно, що труби там теж старі.

З часом частинки свинцю можуть потрапити у воду. Тривалий вплив свинцю може призвести до проблем з нирками, анемії та загальної слабкості організму.

Водопровідна вода також може містити нітрати, які перетворюються на нітрити. Вони шкідливі для організму, особливо для дітей зі слабким кишківником.

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