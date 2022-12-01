Як найпростіше зігріти ноги? Шкарпетки. Носити шкарпетки в ліжку – найбезпечніший спосіб зберегти ноги в теплі протягом ночі. Але це не єдина перевага. Розповідаємо, як ця нова звичка може змінити ваше життя.

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Чому потрібно спати в шкарпетках

Окрім того, що шкарпетки допомагають вночі зігріватися, вони мають додаткові переваги:

не допускають утворення тріщин на п'ятах: носіння бавовняних шкарпеток після зволоження допоможе уникнути висихання п'ят;

збільшують оргазми: як повідомляє ВВС, дослідники випадково виявили, що носіння шкарпеток збільшує здатність учасників досягати оргазму на 30 відсотків;

зменшують ризик захворіти на Рейно: хвороба Рейно – це ураження ділянок шкіри, зазвичай пальців ніг і рук через низький кровообіг. Вони починають пульсувати або набрякати. Носіння шкарпеток на ніч може допомогти запобігти появі хвороби, адже вони забезпечують тепло.



Спати у шкарпетках корисно / Фото Unsplash

Єдиним недоліком носіння шкарпеток під час сну є перегрів. Якщо ви перегрілися або вам дуже жарко, скиньте шкарпетки або покладіть ноги поза ковдрою.

Які шкарпетки обрати

Найкраще підійдуть шкарпетки з натуральних м'яких волокон, таких як вовна або кашемір. Зазвичай вони коштують дорожче, ніж шкарпетки з бавовни або штучного волокна, але цілком варті додаткових грошей.

Переконайтеся, що обрані вами шкарпетки не облягають, оскільки це може перешкоджати кровообігу та належному зігріванню ніг.

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