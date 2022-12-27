"Сніданок – найважливіший прийом їжі за день". Цей міф поширений у суспільстві. Стверджується, що сніданок допомагає нам схуднути. Якщо його пропустити. мовляв, підвищиться ризик ожиріння.

Однак нові високоякісні дослідження поставили під сумнів універсальну пораду про те, що кожен повинен снідати.

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Люди, які снідають, зазвичай здоровіші

Це правда. Багато досліджень показують, що люди, які снідають, як правило, здоровіші. Наприклад, у них менша ймовірність надмірної ваги чи ожиріння та менший ризик кількох хронічних захворювань.

З цієї причини багато експертів стверджують, що сніданок повинен бути корисним для вас. Однак ці дослідження є так званими обсерваційними дослідженнями. Вони показують, що люди, які снідають, мають більше шансів бути здоровішими, але вони не можуть довести, що саме сніданок спричинив це.

Якісніші дослідження, які називаються рандомізованими контрольованими дослідженнями, показують, що насправді не має значення, їсте ви чи пропускаєте сніданок.

Обирайте самі, чи снідати, чи ні / Фото Pexels

Сніданок не прискорює ваш метаболізм

Деякі люди стверджують, що сніданок "запускає" обмін речовин, але це міф. Ці люди мають на увазі термічний ефект їжі, тобто збільшення кількості спалених калорій після їди.

Однак для метаболізму важлива загальна кількість їжі, спожитої протягом дня. Не має значення, коли або як часто ви їсте.

Дослідження показують, що немає різниці в калоріях, спалених протягом 24 годин між людьми, які їдять або пропускають сніданок.

Сніданок необов'язковий

Докази очевидні: у сніданку немає нічого "особливого". Ймовірно, не має значення, їсте ви чи пропускаєте сніданок, якщо ви їсте здорову решту дня.

Сніданок не "запускає" ваш метаболізм, і його пропуск не призводить до автоматичного переїдання та набору ваги. Це міф, який пізніше був розвінчаний у рандомізованих контрольованих дослідженнях.

Якщо вранці ви відчуваєте голод і любите їсти зранку, снідайте корисно. Найкращий сніданок – той, що багатий білками. Однак якщо ви не відчуваєте голоду вранці, то не снідайте. Усе просто.

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