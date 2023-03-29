Стюарт Сандерс, врач общей практики в Лондоне, предупреждает, что это может иметь опасные последствия. Аргументирует свою позицию специалист и исследованиями. Рассказываем, что не так со сдерживанием чихания.

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Почему сдерживать чихание опасно

Наше тело построено очень разумно. Чыхает оно тогда, когда стремится устранить раздражители в полости носа и восстановить необходимую среду внутри носа. Во время чихания организм ощущает резкое повышение давления в нескольких областях головы, в том числе в носе и горле.

Сдерживание этого рефлекса приводит к дальнейшему повышению давления, что подвергает риску кровеносные сосуды. Стюарт Сандерс говорит, что следствием может служить разрыв аневризмы головного мозга.

Это врожденные аномалии, обычно присутствующие с рождения. Но большинство людей не знают, что у них есть аневризма, пока она не лопнет. Это происходит, если артериальное давление повысится,

– подчеркивает врач.



Будьте осторожны с чиханием / Фото Pexels

Следовательно, последствия сдерживания чихания могут быть серьезными. Во-первых, как описано выше, это может повлиять на повышение артериального давления с потенциальными последствиями.

Во-вторых, существует риск проникновения слизи и инфекции в среднее ухо, поскольку давление в задней части носа возрастает во время этого процесса. Последствиями могут быть острая глухота или средний отит. Худший сценарий – разрыв барабанной перепонки.

В-третьих, может возникнуть острый синусит – распространенное в отоларингологии заболевание, характеризующееся воспалением слизистых околоносовых пазух. Это произойдет, если повышение давления заставит инфекцию попасть в придаточные пазухи носа, что приводит к инфицированию.

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Если вы все же хотите сдержать распространение микробов, не отказывайтесь от чихания. Просто плотно прикрывайте рот и нос. Это убережет от серьезных последствий как вас, так и людей вокруг.