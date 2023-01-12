Зубна щітка, на жаль, не здатна справитись із залишками їжі між зубами, адже вона очищує лише 70% ротової порожнини, а 30%, тобто міжзубні проміжки, їй не під силу. Чи безпечно витягувати їжу дерев'яними паличками та чим їх краще замінити, розповідає стоматологиня Уляна.

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Чому зубочистки небезпечні та чим їх замінити

Експертка застерігає від використання зубочисток та каже, що це може обернутись для ваших зубів та ясен катастрофою. Гострий край може травмувати ясна та призвести до появи кровоточивості, больових відчуттів і запалення. Часто шматочки залишаються разом з іншою їжею у проміжках.

Якщо ви звикли до глибокого очищення, пам'ятайте, що ви щоразу наражаєте себе на втрату зуба. Річ у тім, що зубочистка може пошкодити зв'язки зуба, викликати запалення та призвести до похитування.

Безпечна, на перший погляд, паличка ще й допоможе рознести по ротовій порожнині інфекції, зокрема стоматити та запалення ясен, якщо нею очищувати одразу кілька проміжків.

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Чим замінити зубочистку:

зубна нитка (флос);

флосери з ручкою;

йоржики;

силіконові йоржики;

іригатор;

ополіскувач або вода.

Пам'ятайте, що гігієна міжзубних проміжків дуже важлива. Її потрібно дотримуватись щоденно, а не лише тоді, коли шматки їжі створюють вам візуальний дискомфорт. Саме у цій зоні з'являється такий популярний контактний карієс. Завжди носіть при собі компактну зубну нитку, а вдома користуйтесь йоржиками, аби вберегти зуби від нальоту та бактерій.