Мозолі можуть з'явитися на стопах (рідше – на долонях) у будь-якої людини, хоча у деяких ризик є більшим. Наприклад, у:

Читайте також 5 помилок в душі, які пошкоджують шкіру: застереження дерматологів

Отже, розберімося, що таке мозолі та звідки вони беруться.

Мозоль – це шар загрубілого епідермісу, який утворюється у результаті тривалого тиску на шкіру або її тертя за наявності сприятливих для цього умов, зокрема тепла і бруду. Ось чому ми так часто натираємо ноги під час занять спортом, підйому у гори та довгих піших прогулянок.

Мозолі найчастіше з'являються на стопах (підошвах ніг), але можуть з'являтися й на пальцях рук, наприклад, у музикантів, які грають на струнних інструментах або у людей, які багато пишуть і при цьому "не чують сили у руках" (сильно стискають ручку). На щастя, ці зміни на шкірі не вічні, до того ж вони не становлять небезпеки для здоров'я і вважаються косметичним дефектом, ігнорувати який, зрештою, не варто, адже під зроговілим шаром шкіри може розвинутися запальний процес. Розпізнати його можна за трьома ознаками:

почервонінням; сильним болем (особливо при натисканні і терті ураженої ділянки); свербежем шкіри.

У деяких випадках потовщення епідермісу може мати стрижень (тверде осердя), яке зазвичай глибоко вростає у м'які тканини і подразнює нервові закінчення, викликаючи тим самим больові відчуття. Найчастіше такі мозолі розташовуються під пальцями ніг або на п’ятах.

Як формується мозоль



Мозолі розвиваються при тривалому подразненні на ділянку шкіри / Фото Pexels

Все просто: при тривалому подразненні (натисканні або терті) шкіра твердне, а згодом – відмирає. Якщо подразнення є значним, ділянка ороговілої шкіри розростається і вже не може самостійно відшаруватися.

Види мозолів

Загалом розрізняють 4 види:

м'які (мокрі);

тверді (сухі);

натоптиші;

зі стержнем.

Мокрі утворюються у верхньому шарі шкіри. Мають вигляд міхурця, наповненого рідиною. Проколювати такий міхурець не рекомендується, бо можна занести інфекції. Рідина захищає новий епідерміс, який тільки починає рости й, крім того, виявляє антибактеріальну дію. Такий мозоль сам всохнеться і швидко зійде. Звісно, якщо не продовжуватиме травмувати цю ділянку шкіри.

Якщо такий пухирець заважає ходьбі, позбудьтеся його, але зробіть це правильно:

продезінфікуйте шкіру перекисом водню або спиртом;

перекисом водню або спиртом; візьміть голку (найкраще зі шприца, якою, звісно, ще ніхто не користувався) і проколіть нею міхур чітко по центру;

дочекайтеся, коли рідина стече;

шкірку, яка залишається, не зрізуйте – вона виконуватиме роль природної захисної "пов'язки" для ранки , що утворилася;

, що утворилася; дочекайтеся, аби травмована ділянка трішки підсохла;

якщо є сумнів – застосуйте мазь з антибактеріальним ефектом;

наклейте на ранку пластир. Пластир бажано міняти якомога частіше, аби уникнути інфікування.

Увага! Якщо у ранку потрапить інфекція, з неї почне виділятися гній, а шкіра навколо почервоніє. У такому випадку обов’язково зверніться до лікаря.

Сухі мозолі виглядають як товстий, твердий на дотик шар зроговілої шкіри, якому може (але не обов’язково) передувати поява мокрих мозолів. Шкіра навколо не є почервонілою, але якщо мозоль – великий і дуже товстий, шкіра може тріснути, а під нею – виникнути запалення.

Натоптиші відрізняються від сухих мозолів більшою площею ураженої шкіри і відсутністю чітких меж між здоровою та ушкодженою ділянками. Позбутися їх складніше, але й проблеми вони створюють рідше.

Стержневі мозолі – менші за розміром, але про їх наявність людина не забуде, допоки не позбудеться. При натисканні на "корінець" (переважно це відбувається при ходьбі) виникає сильний біль.

Чому з'являються мозолі



Мозолі – це результат носіння незручного взуття / Фото Pexels

Зазвичай це відбувається у результаті носіння невідповідного взуття:

надто маленького (тісні туфлі перетискають і пальці, і п’яти);

надто великого (вільне взуття треться об стопу);

закритого, яке людина носить на босу ногу;

яке створює навантаження на передню частину стопи (на високих підборах або поганого "скроєного").

Мозолі також часто з'являються:

у людей з деформаціями стоп (наприклад, з плоскостопістю);

при неправильній ходьбі;

у разі структурних порушеннях кісток (приміром, за наявності п’яткової "шпори");

у людей, в яких пальці ніг мають неправильне анатомічне розташування ("налазять" один на одного);

при надмірній пітливості ніг;

при наявності бородавок і шрамів на стопах;

у людей, які виконують важку фізичну роботу;

які змушені багато часу проводити на ногах (багато ходити або стояти).​

Як попередити появу мозолів



Якщо відчуваєте біль, зніміть взуття і дайте ногам відпочити / Фото Pexels

Зауважили, що натерли шкіру, накладіть на ушкоджену ділянку тонкий шар бинту, аби відділити її від тієї частини взуття, з якою вона буде контактувати . Якщо відчуваєте біль, зніміть взуття і дайте ногам відпочити.

. Якщо відчуваєте біль, зніміть взуття і дайте ногам відпочити. Можете накласти компрес з листя шавлії чи квітів ромашки – він заспокоїть шкіру та зніме подразнення.

– він заспокоїть шкіру та зніме подразнення. Якщо ви схильні до появи мозолів, носіть зручне взуття, яке не перетискатиме стопу і пропускатиме повітря.

Регулярно застосовуйте засоби, які "пригальмують" роботу потових залоз ніг.

Щовечора робіть ванночки для ніг для пом’якшення загрубілого епідермісу із застосуванням відповідних засобів (найкраще тих, до складу яких входять альфа-гідрокислоти або сечова кислота).

(найкраще тих, до складу яких входять альфа-гідрокислоти або сечова кислота). Профілактично можете клеїти на ділянки, які піддаються тиску або тертю спеціальні пластирі або ж обробляти їх спеціальною маззю (ці засоби можна придбати в аптеці). Однак перед тим, як їх застосовувати, ноги слід обов’язково помити.

Як позбутися мозолю

Якщо розрощення шкіри є незначним, можна спробувати видалити його у домашніх умовах. У пригоді стануть спеціальні пластирі та мазі від мозолів, лосьйони, креми та інші засоби, які можна придбати в аптеці. Проте врахуйте: до їх складу входить доволі агресивна саліцилова кислота, тож застосовувати їх можна не частіше, ніж 2 рази на тиждень.



Приймайте спеціальні ванни для ніг​ / Фото Pexels

Можна спробувати й "бабусині" методи – вивести мозоль за допомогою:

товчених таблеток аспірину;

компресів з лимона або цибулі;

замочування стоп у вівсяних пластівцях;

втирання у загрубілу шкіру вітаміну А і ланоліну;

масажу уражених ділянок з використанням аргонової або рицинової олії.

У жодному разі не видаляйте мозолі з допомогою гострих предметів, таких як ножиці. Це може призвести до інфікування!

Більші та глибші (з "коренями") мозолі або такі, які часто рецидивують, краще показати подологу (фахівцеві, який займається профілактикою, діагностикою і лікуванням захворювань стоп) або ж хірургу. Фахівець усуне мозоль скальпелем, фрезером або СО2-лазером.

Багато людей воліє не турбувати такими "дрібницями" лікарів і намагається самостійно позбутися мозолів за допомогою аптечних препаратів. Проте бажання отримати негайний ефект може зіграти з вами злий жарт, тож краще довірити свої ніжки спеціалісту.