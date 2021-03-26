Мозоли могут появиться на стопах (реже – на ладонях) у любого человека, хотя у некоторых риск является большим. Это:

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Итак, откуда берутся мозоли.

Мозоль – это слой загрубевшего эпидермиса, который образуется в результате длительного давления на кожу или ее трения при наличии благоприятных для этого условий, в частности тепла и грязи. Вот почему мы так часто натираем ноги во время занятий спортом, подъема в горы и долгих пеших прогулок. Мозоли чаще всего появляются на стопах (подошвах ног), но могут появляться также на пальцах рук, например, у музыкантов, играющих на струнных инструментах или у людей, которые много пишут и при этом "не чуют силы в руках" (сильно сжимают ручку). К счастью, эти изменения на коже не навсегда, не представляют опасности для здоровья и считаются косметическим дефектом, игнорировать который, впрочем, не стоит, поскольку под ороговевшим слоем кожи может развиться воспалительный процесс. Распознать его можно по трем признакам: покраснению; сильной боли (особенно при нажатии и трении пораженного участка); зуду. В некоторых случаях утолщение эпидермиса может иметь стержень (твердую сердцевину), которая обычно глубоко врастает в мягкие ткани и раздражает нервные окончания, вызывая тем самым болевые ощущения. Чаще всего такие мозоли располагаются под пальцами ног или на пятках. Как формируется мозоль



Мозоли развиваются при длительном раздражении участка кожи / Фото Pexels

Все просто: при длительном раздражении (нажатии или трении) кожа твердеет, а впоследствии – отмирает. Если раздражение является значительным, участок ороговевшей кожи разрастается и уже не может самостоятельно отслоиться.

Какие существуют виды мозолей

Различают 4 виды:

мягкие (мокрые);

твердые (сухие);

натоптыши;

со стержнем.

Мокрые образуются в верхнем слое кожи. Имеют вид пузырька, наполненного жидкостью. Прокалывать такой пузырек не рекомендуется, так как можно занести инфекции. Жидкость защищает новый эпидермис, который только начинает расти и, кроме того, оказывает антибактериальное действие. Такой мозоль сам усохнет и быстро сойдет. Конечно, если не продолжать травмировать этот участок кожи.

Если такой пузырек мешает ходьбе, избавьтесь от него, но сделайте это правильно:

продезинфицируйте кожу перекисью водорода или спиртом;

кожу перекисью водорода или спиртом; возьмите иглу (лучше от шприца, которым, конечно, еще никто не пользовался) и проткните ею пузырь четко по центру;

дождитесь, когда жидкость стечет;

кожицу, которая осталась, не срезайте – она ​​будет выполнять роль естественной защитной "повязки" для образовавшийся ранки;

по возможности дождитесь, чтобы травмированный участок немного подсох;

если остались сомнения – примените мазь с антибактериальным эффектом ;

; наклейте на ранку пластырь. Пластырь желательно менять как можно чаще, чтобы избежать инфицирования.

Внимание! Если в ранку попадет инфекция, из нее начнет выделяться гной, а кожа вокруг покраснеет. В таком случае следует обязательно обратиться к врачу.

Сухие мозоли выглядят как толстый, твердый на ощупь слой ороговевшей кожи, которым может (но не обязательно) предшествовать появление мокрых мозолей. Кожа вокруг не будет выглядеть покрасневшей, но если мозоль – большая и очень толстая, кожа может треснуть, а под ней – возникнуть воспаление.

Натоптыши отличаются от сухих мозолей большей площадью пораженной кожи и отсутствием четких границ между здоровым и поврежденным участками. Избавиться от них сложнее, но и проблемы они создают реже.

Стержневые мозоли – меньше по размеру, но об их наличии человек не забудет, пока от них не избавится. При нажатии на "корешок" (в основном это происходит при ходьбе) возникает сильная боль.

Почему появляются мозоли



Мозоли – это результат ношения неудобной обуви / Фото Pexels

Как правило, это происходит в результате ношения неподходящей обуви:

слишком маленькой (тесные туфли пережимают и пальцы, и пятки)

слишком большой (свободная обувь трется в стопу)

закрытой, которую человек носит на босу ногу;

создающей нагрузку на переднюю часть стопы (на высоких каблуках или плохо "скроенную").

Мозоли также часто появляются:

у людей с деформациями стоп (например, плоскостопие)

при неправильной ходьбе;

в случае структурных нарушениях костей (например, при наличии пяточной "шпоры")

у людей, у которых пальцы ног имеют неправильное анатомическое расположение ("налезают" друг на друга)

при чрезмерной потливости ног;

при наличии бородавок и шрамов на стопах;

у людей, занимающихся тяжелым физическим трудом;

которые вынуждены много времени проводит на ногах (много ходит или стоят).

Как предупредить появление мозолей



Если чувствуете боль, снимите обувь и дайте ногам отдохнуть / Фото Pexels

Заметили, что натерли кожу, наложите на поврежденный участок тонкий слой бинта , чтобы отделить ее от той части обуви, с которой она будет контактировать. Если чувствуете боль, снимите обувь и дайте ногам отдохнуть.

, чтобы отделить ее от той части обуви, с которой она будет контактировать. Если чувствуете боль, снимите обувь и дайте ногам отдохнуть. Можете наложить компресс из листьев шалфея или цветов ромашки – он успокоит кожу и снимет раздражение.

– он успокоит кожу и снимет раздражение. Если вы склонны к появлению мозолей, носите удобную обувь , которая не будет пережимать стопу и будет пропускать воздух.

, которая не будет пережимать стопу и будет пропускать воздух. Регулярно применяйте средства, которые "притормозят" работу потовых желез ног.

Каждый вечер делайте ванночки для ног для смягчения огрубевшего эпидермиса с применением соответствующих средств (лучше тех, в состав которых входят альфа-гидрокислоты или мочевая кислота).

для смягчения огрубевшего эпидермиса с применением соответствующих средств (лучше тех, в состав которых входят альфа-гидрокислоты или мочевая кислота). Профилактически можете клеить на участки, которые подвергаются давлению или трению специальные пластыри или обрабатывать их специальной мазью (эти средства можно приобрести в аптеке). Однако перед тем, как их применять, ноги нужно обязательно помыть.

Как избавиться от мозоли

Если разрастание кожи является незначительным, можно попробовать удалить ее в домашних условиях. В этом деле могут помочь специальные пластыри и мази от мозолей, лосьоны, кремы и другие средства, которые можно приобрести в аптеке. Однако учтите: в их состав входит довольно агрессивная салициловая кислота, поэтому применять их можно не чаще, чем 2 раза в неделю.



Принимайте специальные ванны для ног / Фото Pexels​

Можно попробовать и "бабушкины" методы – вывести мозоль с помощью:

толченых таблеток аспирина;

компрессов из лимона или лука;

замачивания стоп в овсяных хлопьях;

втирание в огрубевшую кожу витамина А и ланолина;

массажа пораженных участков с использованием аргоновой или касторового масла.

Ни в коем случае не удаляйте мозоли с помощью острых предметов, таких как ножницы. Это может привести к инфицированию!

Большие и глубокие (с "корнями") мозоли или такие, которые часто рецидивируют, лучше показать подологу (специалисту, который занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний стоп) или хирургу. Специалист устранит мозоль скальпелем, фрезером или СО2-лазером.

Многие люди предпочитают не беспокоить такими "мелочами" врачей и пытается самостоятельно избавиться от мозолей с помощью аптечных препаратов. Однако желание получить немедленный эффект может сыграть с вами злую шутку, поэтому лучше доверить свои ножки специалисту.