Чем полезен прополис и при каких болезнях его применяют? Можно ли с его помощью укрепить иммунитет и как это сделать? Как не тратиться на аптечные лекарства и самостоятельно приготовить эффективную настойку из этого сырья? Узнайте из этой статьи!

Мед – не единственный пчелиный продукт, который применяют с целью профилактики и лечения, в частности для укрепления иммунитета и предотвращения гриппа и ангины. Есть еще перга, маточное молочко, забрус... Но наиболее известным и широко применяемым является прополис, другое название которого – "пчелиный клей".

"Полосатые" насекомые производят прополис из сока иглолистных деревьев или вечнозеленых растений, добавив к нему секрет своих верхнечелюстных желез, пыльцу и воск, сообщает Полезно 24. Это сложное многокомпонентное соединение медоносы используют для строительства и дезинфекции своих "домов", обеспечивая таким образом нормальную жизнедеятельность пчелиной семьи.

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Лечебные свойства прополиса известны человечеству уже тысячи лет. Древние греки применяли его в лечении абсцессов. Ассирийцы – накладывали на раны для борьбы с инфекциями и для ускорения процесса заживления, а древние египтяне с его помощи бальзамировали мумии, и научились этому именно у пчел! Когда в улей случайно залетает или заползает "чужак", пчелы жалят его до смерти. Инородное тело обмазывают "пчелиным клеем", после чего оно может храниться годами!

Как добывают прополис / Фото Unsplash

Из чего состоит прополис

Состав этого продукта различается в зависимости от места проживания пчел и от деревьев и цветов, к которым медоносы имеют доступ. Химический состав прополиса из Европы будет отличаться от, скажем, прополиса из Бразилии. Однако существуют неотъемлемые составляющие, наличие которых от "прописки" пчел не зависит:

Растительные смолы и бальзамы (более половины состава);

(более половины состава); воск (22-30%);

(22-30%); дубильные вещества (8-10%);

(8-10%); цветочная пыльца и перга (5-11%);

(5-11%); эфирные масла (5-10%);

(5-10%); более 19 видов флавоноидов и 10-окси-D2-деценовая кислота (2-8%), которая входит в состав выделений верхнечелюстных желез пчел и обеспечивает антиокислительные свойства прополиса;

и 10-окси-D2-деценовая кислота (2-8%), которая входит в состав выделений верхнечелюстных желез пчел и обеспечивает антиокислительные свойства прополиса; около 5-13% состава этого продукта пчеловодства – это механические примеси, а также макро- и микроэлементы, такие как калий, фосфор, железо, натрий, цинк, кальций;

содержатся в "пчелином клее" и витамины – С, группы В (В1, В2, В3 и В5), а также Е.

В целом ученые насчитали более 300 соединений, большинство из которых являются формами полифенолов. Это – антиоксиданты, которые помогают бороться с различными заболеваниями и повреждениями тела.

С какой целью используют "пчелиный клей"

Этот продукт нашел широкое применение не только в народной, но и официальной медицине. В частности этот пчелопродукт содержит специальное соединение пиноцембрин – флаваноид, который действует, как фунгицид (задерживает рост грибков и их спор). Благодаря выраженным противовоспалительным и противомикробным свойствам "пчелиный клей" является действенным средством для заживления ран, в том числе ожогов. Кроме того, ученые доказали, что настойка прополиса (в данном случае имеется в виду спиртовой его экстракт), применяемый местно, может оказывать лучший терапевтический эффект по сравнению со стероидным кремом – настойка активно уменьшает количество мастоцитов в ранах при проведении оперативных вмешательств на тканях ротовой полости и хирургического лечения воспалительных процессов и травматических повреждений лицо. Мастоциты (или как их еще называют "тучные клетки") задействованы в развитии воспаления и чем их больше, тем медленнее заживают раны.



Свойства прополиса / Фото Pinterest

Указанный продукт пчеловодства применяют в терапии болезней пищеварительных органов, патологий уха, горла и носа, болезней кожи, ее придатков и слизистых. "Пчелиный клей" способствует общему очищению организма, улучшает функцию пищеварения и стимулирует обмен веществ, усиливает защитные реакции организма, угнетает нездоровые клетки, а также участвует в регенерации тканей и выведении "плохого" холестерина из организма. Прополис усиливает действие антибиотиков, но, в отличие от них, не вызывает дисбактериоза.

"Пчелиный клей" укрепляет иммунитет, не позволяя вирусам и бактериям развернуть бурную деятельность и обеспечивает организм всеми необходимыми витаминами и минералами, что особенно актуально в холодное время года.

Как приготовить настойку прополиса в домашних условиях

Это совсем не сложно – берется прополис и настаивается на спирту либо воде. Его можно купить в аптеке или же приготовить дома. Предлагаем вашему вниманию два простых рецепты.

Настойка из термически обработанного прополиса

Ингредиенты:

10 г указанного сырья;

90 мл 70%-ного медицинского спирта.

Способ приготовления:

Натрите прополис на терке. Нагрейте спирт на водяной бане до температуры + 50°C. Смешайте теплый спирт с прополисом и помешивайте, пока последний полностью не растворится. Снимите смесь с огня, не дав ей закипеть. Готовую настойку обязательно процедите и перелейте в сосуд, изготовленный из темного стекла. Поставьте настойку в прохладное место. Храните не дольше 1 года.

Время приготовления: 1 час.



Как приготовить настойку прополиса / Фото Pinterest​

Настойка без термической обработки прополиса

Чтобы сохранить все полезные вещества, входящие в его состав, "пчелиный клей" желательно не нагревать.

Ингредиенты:

10, 30 или 50 г сырья;

50, 70 или 90 мл 70%-ного спирта.

От количества ингредиентов зависит, какой будет настойка – 10, 30 или 50%.

Способ приготовления:

Измельчите прополис и высыпьте его в емкость со спиртом. Закройте сосуд крышкой и оставьте в темном месте на 14 суток. Раз либо дважды в сутки встряхивайте его. Спустя 14 дней процедите настойку. Перелейте ее в бутылку, изготовленную из темного стекла. Готовый продукт храните не дольше 1 года.

Чтобы получить настойку лучшего качества, прополис перед приготовлением рекомендуется очистить. Для этого его необходимо измельчить и залить холодной водой на два часа. За это время примеси всплывут на поверхность. Воду после этого следует слить, а прополис – высушить.

Как принимать настойку

С целью повышения иммунитета, защиты от ОРВИ, гриппа, ангины, профилактики гиповитаминоза настойку надо принимать внутрь, добавив в теплое молоко (200 миллилитров) 3 чайные ложки. Детям дозу уменьшают в 3 раза – 1 чайная ложка на стакан молока. Если выпить средство перед сном (а принимать его рекомендуется все-таки на ночь), он будет дополнительно способствовать быстрому засыпанию.

Если чувствуете хроническую усталость, спад энергии, приготовьте "болтушку". Для этого измельчите 90 грамм девясила (продается в аптеках) и смешайте с 0,5 литров коньяка. Спустя 10 суток процедите и добавьте 30 миллилитров настойки прополиса на спирту, 50 миллилитров экстракта алоэ (можно купить в аптеке), 100 грамм натурального меда и размешайте, чтобы все составляющие растворились. Принимайте каждое утро по 1 столовой ложке.

Предостережение

Применять препараты прополиса нужно под наблюдением врача с учетом чувствительности к этому продукту и имеющихся противопоказаний. Нельзя принимать средства на основе прополиса пациентам с заболеваниями печени и желчных путей, панкреатитом или мочекаменной болезнью.

Учтите, что съев даже чайную ложечку меда, вы съедите какую-то частичку прополиса. Поэтому если у вас есть аллергия на мед, будьте готовы, что у вас также может возникнуть аллергия на содержащие прополис продукты. Аллергические реакции могут возникать, если применять "пчелиный клей" длительное время. Наиболее типичной аллергической реакцией является сыпь на коже по типу экземы. Поэтому перед началом применения прополиса необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если вы склонны к аллергии или болеете бронхиальной астмой.