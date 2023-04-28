Висока температура або захворювання, які її спричиняють, – не виняток. Є люди, які намагаються збити її за допомогою спирту. Такий спосіб може нашкодити і ось чому.

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Чому не можна натирати дітей спиртом, щоб збити температуру

Не втирайте у шкіру дитини спирт. Для вашої дитини це може бути навіть небезпечніше, ніж сама лихоманка,

– наголошує педіатр Морін Аманн.

Людям здається, що натирання шкіри спиртом – це добре, адже забезпечується тимчасовий ефект охолодження. Проте це швидко проходить, а наслідки для здоров'я можуть бути серйозними.

Йдеться про смертельно небезпечні побічні ефекти, які можуть з'явитись після того, як шкіра поглине спирт і він потрапить у кров та організм загалом.



Не збивайте температуру народними методами / Фото Pexels

Перш за все, це може спровокувати алкогольне отруєння ізопропіловим спиртом у дітей, чия шкіра є чутливою до проблем. Наслідки такого отруєння бувають фатальними, серед них – кома чи стійкий вегетативний стан. Окрім цього, дітлахи можуть отримати серцеві та неврологічні проблеми (нерегулярне серцебиття, судоми тощо).

Пам'ятайте, що потенційні побічні ефекти настільки небезпечні, що не потрібно наносити спирт на шкіру, щоб спробувати збити високу температуру,

– резюмує лікар.