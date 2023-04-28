Высокая температура или вызывающие ее заболевания – не исключение. Есть люди, пытающиеся сбить ее с помощью спирта. Такой способ может навредить и вот почему.

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Почему нельзя натирать детей спиртом, чтобы сбить температуру

Не натирайте кожу ребенка спирт. Для вашего ребенка это может быть даже опаснее, чем сама лихорадка,

– подчеркивает педиатр Морин Аманн.

Людям кажется, что натирание кожи спиртом – это хорошо, ведь обеспечивается временный эффект охлаждения. Однако это быстро проходит, а последствия для здоровья могут оказаться серьезными.

Речь идет о смертельно опасных побочных эффектах, которые могут появиться после того, как кожа поглотит спирт и попадет в кровь и организм в целом.



Не взбивайте температуру народными методами / Фото Pexels

Прежде всего, это может спровоцировать алкогольное отравление изопропиловым спиртом у детей, чья кожа чувствительна к проблемам. Последствия такого отравления бывают роковыми, среди них – кома или стойкое вегетативное состояние. Кроме этого, дети могут получить сердечные и неврологические проблемы (нерегулярное сердцебиение, судороги и т.п.).

Помните, что потенциальные побочные эффекты настолько опасны, что не нужно наносить спирт на кожу, чтобы попытаться сбить высокую температуру,

– резюмирует врач.