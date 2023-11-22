Деякі люди вилазять з ліжка і відразу йдуть до душу, щоб прокинутися, інші ж не уявляють, як можна лягти спати ввечері, не помившись. А третя категорія людей миється двічі. Лікар Арагон Джузеппе, медичний консультант Prescription Doctor, розповів, коли саме найкраще приймати душ.

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Коли потрібно приймати душ

Ранковий душ, скоріш за все, більш популярний серед людей, адже він пробуджує вас та освіжає, а також дає енергію для того, щоб почати продуктивний день. Натомість вечірній душ – це спосіб розслабитися та заспокоїти напругу, що ви накопичили протягом роботи чи тренувань.

Втім, головна перевага гарячого душу полягає в тому, що протягом дня тіло та волосся може накописити досить багато бруду та мікробів, і миття в душі – чудовий спосіб позбутися їх, окрім того, він сприяє кращому сну.

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Особливо важливо не нехтувати вечірнім душем у літні місяці, адже так увесь піт та бруд з вашого тіла опиниться на простирадлах, а це може сприяти не тільки брудній постільній білизні, але й появі різноманітних алергій, роздратувань шкіри та висипів.

Брудна постільна білизна також може призвести до появи свербіжу, сухості шкіри та прищів. Тож, звісно, час прийняття душу залежить від вашої роботи та особистих вподобань, проте нічний душ точно буде найкращим для підтримання чистоти та сприяння гарному сну.



Вечірній душ більш корисний за ранковий / Фото Pexels

Та лікарка Антонія Харман переконана, що температура вашого душу набагато важливіша за час його прийняття. Якщо ви хочете пробудитися вранці, душ – це хороший варіант, якщо ви зробите його холодним.

Не обов'язково митися у холодній воді протягом всього часу – достатньо буде тільки опустити температуру до 15 градусів за Цельсієм на останні 30 секунд – цього буде цілком достатньо. щоб пробудитися, відновити м'язи після травм та стимулювати роботу кровоносної та імунної систем.

Якщо ж ви миєтеся ввечері, дуже гарячий душ може підвищити внутрішню температуру, і після того, як ви охолонете, ви станете сонними, тож краще приймати такий душ приблизно за пів години до сну.