Білок є одним з найважливіших макроелементів, який необхідний для повноцінного функціонування організму. Вважається, що саме він допомагає підтримувати м’язову масу, зміцнювати кістки, шкіру та волосся. Його дефіцит призводить до інфекційних захворювань, повільного загоювання ран та пригніченого настрою. Але чи справді все так? Сьогодні ми спростуємо 5 поширених міфів щодо вживання білка.

Будь-яка інформація, вирвана з контексту, породжує безліч міфів. Це трапилося і з білком. Точніше – його неймовірними властивостями. Дієтологи радять включити якомога більше білкових продуктів для схуднення, а тренери перекладають на нього відповідальність за ваші м'язи. Однак, все не зовсім так.

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Одразу попередимо: вживати білок необхідно, оскільки він допомагає відновлювати клітини та створювати нові. Але деякі уявлення, які розповсюджуються в інтернеті просто-напросто заважають споживати достатню кількість цієї поживної речовини.

Більше білка = більша кількість м’язів

Білок містить амінокислоти, які допомагають м’язам швидше відновлюватися та рости. Через це існує міф, що чим більше білка ви споживаєте, тим швидше ви наростите масу. Але це правда лише наполовину. Для здорового набору м'язів, слід займатися силовими фізичними вправами. А білок може стати лише додатковим інструментом для досягнення вашої цілі.

Потрібно обмежити споживання білка, щоб схуднути

Більшість людей, які намагаються схуднути, вважають, що відмова від продуктів з високою кількістю білка – це дієвий спосіб боротьби з зайвими кілограмами.

Але обмеження споживання білка та його дефіцит в організмі, лише ускладнить спалювання жиру, посилить голод та порушить обмін речовин. До того ж нестача елемента призведе до втоми, слабкості та ослаблення імунної системи. Тож навіть не намагайтеся скоротити його споживання.

Рослинна дієта не забезпечує достатньої кількості білка

Якщо ви вважаєте, що вегани не можуть отримати достатньої кількості білка, ви глибоко помиляєтесь. Вважається, що "повноцінний білок", який містить 9 незамінних амінокислот знаходиться в яловичині, рибі та яйцях. Так, вегани не вживають ці продукти, але це не становить проблеми.

Річ в тім, що сочевиця, бобові, рис, квасоля, тофу та соєві продукти є чудовими альтернативами білка, тож вегани отримають таку ж кількість необхідних амінокислот як і ті, хто їсть м'ясо.

Протеїнові коктейлі – замінник білка

Якщо ви качаєтеся, протеїнові коктейлі можуть й справді сподобатися вашому організму. Білковий порошок легко засвоюється організмом та не потребує зайвих затрат часу на приготування повноцінної страви.

Проте, переконання, що коктейль може допомогти вам отримати денну норму білка – міф. Тому, попри "протеїнові перекуси напоєм", в ажливо включити у свій раціон білки тваринного та рослинного походження.

Надлишок білка може призвести до пошкодження нирок

Вживання занадто великої кількості білка часто пов’язане із захворюваннями нирок. Але це має сенс, лише в тих ситуаціях, якщо у вас діагностовано захворювання цього органу.