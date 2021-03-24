Белок является одним из важнейших макроэлементов, который необходим для полноценного функционирования организма. Именно он помогает поддерживать мышечную массу, укреплять кости, кожу и волосы. Его дефицит приводит к инфекционным заболеваниям, медленному заживлению ран и подавленному настроению. Но все ли так? Сегодня мы опровергнем 5 распространенных мифов относительно употребления белка.

Любая информация, вырванная из контекста, порождает множество мифов. Это случилось и с белком. Точнее – его невероятными свойствами. Диетологи советуют включить как можно больше белковых продуктов для похудения, а тренеры переводят на него ответственность за ваши мышцы. Однако, все не совсем так.

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Сразу предупредим: употреблять белок необходимо, поскольку он помогает восстанавливать клетки и создавать новые. Но некоторые представления, которые распространяются в интернете, просто-напросто мешают употреблять достаточное количество этого питательного вещества.

Больше белка = большее количество мышц

Белок содержит аминокислоты, которые помогают мышцам быстрее восстанавливаться и расти. Из-за этого существует миф, что чем больше белка вы потребляете, тем быстрее вы нарастите массу. Но это правда лишь наполовину. Для здорового набора мышц, следует заниматься силовыми физическими упражнениями. А белок может стать лишь дополнительным инструментом для достижения вашей цели.

Нужно ограничить употребление белка, чтобы похудеть

Большинство людей, которые пытаются похудеть, считают, что отказ от продуктов с высоким количеством белка – это действенный способ борьбы с лишними килограммами.

Но ограничение потребления белка и его дефицит в организме, только усложнит сжигания жира, усилит голод и нарушит обмен веществ. К тому же недостаток элемента приведет к усталости, слабости и ухудшению иммунной системы. Поэтому даже не пытайтесь сократить его потребление.

Растительная диета не обеспечивает достаточного количества белка

Если вы считаете, что веганы не могут получить достаточного количества белка, вы глубоко ошибаетесь. Считается, что "полноценный белок", который содержит 9 незаменимых аминокислот находится в говядине, рыбе и яйцах. Да, веганы не употребляют эти продукты, но это не проблема.

Дело в том, что чечевица, бобовые, рис, фасоль, тофу и соевые продукты являются прекрасными альтернативами белка, поэтому веганы получают такое же количество необходимых аминокислот, как и те, кто ест мясо.

Протеиновые коктейли – заменитель белка

Если вы тренируетесь, протеиновые коктейли могут действительно понравиться вашему организму. Белковый порошок легко усваивается организмом и не требует лишних затрат времени на приготовление полноценного блюда.

Однако, убеждение, что коктейль может помочь вам получить дневную норму белка – миф. Поэтому, несмотря на "протеиновые перекусы напитком", важно включить в свой рацион белки животного и растительного происхождения.

Избыток белка может привести к повреждению почек

Употребление слишком большого количества белка часто связано с заболеваниями почек. Но это имеет смысл, только в тех ситуациях, если у вас диагностировано заболевание этого органа.

Если вы здоровый человек, вы сможете переварить даже высокие дозы белка, не повреждая почки.