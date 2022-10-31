Експерти стверджують, що робота вдома зумовила зменшення фізичної активності. А це може мати масштабні негативні наслідки.

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Як дистанційна робота впливає на здоров'я

За даними Національного товариства остеопорозу, зменшення активності під час поїздки на роботу та додому призвело до збільшення на 13% кількості людей, які ведуть малорухливий спосіб життя, порівняно з минулим роком.

Відмова від руху є прямим шляхом до руйнування кісток. У результаті це може призвести до остеопорозу (захворювання, при якому щільність і якість кісткової тканини знижуються) та переломів. Ускладнить ситуацію і відсутність надійного м'язового захисту.



Дистанційна робота впливає на здоров'я / Фото Pexels

Зупинити цей дегенеративний процес може навіть звичайна ходьба, яка допомагає підвищити щільність кісток.

Очевидно, що ходьба є хорошою вправою для навантаження, але зараз ми втрачаємо її. Ми оселилися на нижчому базовому рівні фізичної активності. Ми стурбовані тим, що люди відмовляються від фізичних навантажень і не отримують вітамін D від сонця, – пояснює Крейг Джонс.

Генеральний директор Національного товариства остеопорозу наголошує, що люди втратили сили через карантин. Це матиме тривалі наслідки для багатьох. Наразі організація запустила інформаційну кампанію та нову онлайн-систему перевірки ризиків захворювання на остеопороз. Її Крейг Джонс закликає використовувати всім, кому за 20.

Запалення – захисна реакція організму, яка потребує правильного підходу в лікуванні. Як обрати безпечне лікування та повернутись до звичного ритму, розповідаємо тут.

Фахівці пояснюють, що існує міф, наче згорблена спина, втрата зросту, падіння та переломи – це лише проблеми літніх людей. Проте з такою тенденцією падіння фізичної активності остеопороз може торкнутись і людей молодого чи середнього віку.