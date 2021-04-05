Неочевидні симптоми діабету: 8 ознак, що захворювання ближче, ніж здається
Діабет суттєво впливає на якість життя. Це хронічне захворювання, при якому порушується вироблення та ефективне використання інсуліну – гормону, який регулює рівень глюкози у крові.
Джерело:Health Shots
Існує дві форми діабету – 1-го та 2-го типу. Перший – в основному генетичний, тоді як діабет 2-го типу є наслідком неправильного способу життя. Він становить 85% – 90% усіх випадків цукрового діабету у дорослого населення й найчастіше маніфестується серед осіб старше 40 років.
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Неочевидні симптоми діабету / Фото Pexels
Кілька факторів, які підвищують ризик розвитку діабету:
1. Ви регулярно їсте шкідливу їжу.
2. Ви ведете малорухливий спосіб життя та не виконуєте фізичні вправи.
3. Ви ігноруєте регулярні огляди в лікаря.
4. Ви не контролюєте розмір порцій. практикувати контроль порцій.
5. Ви не контролюєте свою вагу.
Ось 8 ознак того, що ваше тіло намагається попередити вас про ймовірний розвиток діабету.
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Ви постійно відчуваєте спрагу
Якщо ви відчуваєте постійну спрагу, попри достатнє споживання води, можливо, вам доведеться пройти обстеження на рівень цукру. Річ в тому, що у людей з діабетом активізується робота нирок, які змушені регулювати надлишок глюкози. Останній доводиться виводитися разом з сечею та іншими важливими мікроелементами, дефіцит яких й провокує спрагу.
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У вас виникають часті позови до сечовипускання
Як би парадоксально це не звучало – це ще одна причина зневоднення. Організм активно виводить глюкозу, відповідно ви змушені частіше відвідувати вбиральню.
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Ви постійно голодні
Неочевидні симптоми діабету / Фото Pexels
Коли у вас діабет, організм не може засвоїти глюкозу, необхідну для виділення енергії. Клітини не отримують достатнього живлення та намагаються заповнити енергетичний пробіл, посилаючи сигнали про голод.
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У вас суха шкіра
Високий рівень цукру в крові робить тканини шкіри більш схильними до сухості. Через це на перших етапах діабету, пацієнти відчувають свербіж, стикаються з сухістю шкіри та стають більш вразливими перед шкірними інфекціями.
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Ви відчуваєте поколювання в кінцівках
Діабет пошкоджує нерви, які посилають сигнали між мозком та кінцівками. Через це люди з діабетом відчувають оніміння і поколювання в кінцівках.
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У вас уповільнюється загоєння ран
Цукровий діабет уповільнює процес регенерації клітин. Відповідно, у вас може уповільнитися процес загоєння ран.
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У вас проявляються шкірні виразки
Через порушення кровопостачання, пошкодження судин або іннервацію, у хворих з діабетом спостерігається відмирання тканин.
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Ви різко втрачаєте вагу
Недостатня кількість інсуліну заважає глюкозі виділяти енергію. Організм починає спалювати існуючий жир та власні запаси. Це й призводить до втрати ваги.
Хороша новина в тому, що ви можете запобігти діабету, змінивши свій спосіб життя, – спробуйте налагодити режим, регулярно тренуватися та оздоровити свій раціон.
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