Діабет суттєво впливає на якість життя. Це хронічне захворювання, при якому порушується вироблення та ефективне використання інсуліну – гормону, який регулює рівень глюкози у крові.

Існує дві форми діабету – 1-го та 2-го типу. Перший – в основному генетичний, тоді як діабет 2-го типу є наслідком неправильного способу життя. Він становить 85% – 90% усіх випадків цукрового діабету у дорослого населення й найчастіше маніфестується серед осіб старше 40 років.

До теми Профілактика діабету: 10 простих способів знизити рівень цукру в крові



Неочевидні симптоми діабету / Фото Pexels

Кілька факторів, які підвищують ризик розвитку діабету:

1. Ви регулярно їсте шкідливу їжу.

2. Ви ведете малорухливий спосіб життя та не виконуєте фізичні вправи.

3. Ви ігноруєте регулярні огляди в лікаря.

4. Ви не контролюєте розмір порцій. практикувати контроль порцій.

5. Ви не контролюєте свою вагу.

Ось 8 ознак того, що ваше тіло намагається попередити вас про ймовірний розвиток діабету.

Ви постійно відчуваєте спрагу

Якщо ви відчуваєте постійну спрагу, попри достатнє споживання води, можливо, вам доведеться пройти обстеження на рівень цукру. Річ в тому, що у людей з діабетом активізується робота нирок, які змушені регулювати надлишок глюкози. Останній доводиться виводитися разом з сечею та іншими важливими мікроелементами, дефіцит яких й провокує спрагу.

У вас виникають часті позови до сечовипускання

Як би парадоксально це не звучало – це ще одна причина зневоднення. Організм активно виводить глюкозу, відповідно ви змушені частіше відвідувати вбиральню.

Ви постійно голодні



Неочевидні симптоми діабету / Фото Pexels

Коли у вас діабет, організм не може засвоїти глюкозу, необхідну для виділення енергії. Клітини не отримують достатнього живлення та намагаються заповнити енергетичний пробіл, посилаючи сигнали про голод.

У вас суха шкіра

Високий рівень цукру в крові робить тканини шкіри більш схильними до сухості. Через це на перших етапах діабету, пацієнти відчувають свербіж, стикаються з сухістю шкіри та стають більш вразливими перед шкірними інфекціями.

Ви відчуваєте поколювання в кінцівках

Діабет пошкоджує нерви, які посилають сигнали між мозком та кінцівками. Через це люди з діабетом відчувають оніміння і поколювання в кінцівках.

У вас уповільнюється загоєння ран

Цукровий діабет уповільнює процес регенерації клітин. Відповідно, у вас може уповільнитися процес загоєння ран.

У вас проявляються шкірні виразки

Через порушення кровопостачання, пошкодження судин або іннервацію, у хворих з діабетом спостерігається відмирання тканин.

Ви різко втрачаєте вагу

Недостатня кількість інсуліну заважає глюкозі виділяти енергію. Організм починає спалювати існуючий жир та власні запаси. Це й призводить до втрати ваги.

Хороша новина в тому, що ви можете запобігти діабету, змінивши свій спосіб життя, – спробуйте налагодити режим, регулярно тренуватися та оздоровити свій раціон.