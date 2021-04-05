Неочевидные симптомы диабета: 8 признаков, что заболевание ближе, чем кажется
Диабет существенно влияет на качество жизни. Это хроническое заболевание, при котором нарушается выработка и эффективное использование инсулина – гормона, что регулирует уровень глюкозы в крови.
Источник:Health Shots
Существует две формы диабета – 1-го и 2-го типа. Первый – в основном генетический, тогда как диабет 2-го типа является следствием неправильного образа жизни. Он составляет 85% – 90% всех случаев сахарного диабета у взрослого населения и зачастую манифестируется среди лиц старше 40 лет.
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Неочевидные симптомы диабета / Фото Pexels
Несколько факторов, которые увеличивают риск развития диабета:
1. Вы регулярно едите вредную пищу.
2. Вы ведете малоподвижный образ жизни и не занимаетесь спортом.
3. Вы игнорируете регулярные обзоры у врача.
4. Вы не контролируете размер порций.
5. Вы не контролируете свой вес.
Вот 8 признаков того, что ваше тело пытается предупредить вас о вероятном развитии диабета.
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Вы постоянно чувствуете жажду
Если вы чувствуете постоянную жажду, несмотря на достаточное потребление воды, возможно, вам придется пройти обследование на уровень сахара. Дело в том, что у людей с диабетом активизируется работа почек, которые вынуждены регулировать избыток глюкозы. Последней приходится выводиться вместе с мочой и другими важными микроэлементами, дефицит которых и провоцирует жажду.
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У вас возникают частые позывы к мочеиспусканию
Как бы парадоксально это не звучало – это еще одна причина обезвоживания. Организм активно выводит глюкозу, соответственно вы вынуждены чаще посещать туалет.
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Вы постоянно голодны
Неочевидные симптомы диабета / Фото Pexels
Когда у вас диабет, организм не может усвоить глюкозу, необходимую для выделения энергии. Клетки не получают достаточного питания и пытаются заполнить энергетический пробел, посылая сигналы о голоде.
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У вас сухая кожа
Высокий уровень сахара в крови делает ткани кожи более склонными к сухости. Поэтому на первых этапах диабета, пациенты испытывают зуд, сталкиваются с сухостью кожи и становятся более уязвимыми перед кожными инфекциями.
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Вы чувствуете покалывание в конечностях
Диабет повреждает нервы, которые посылают сигналы между мозгом и конечностями. Поэтому люди с диабетом чувствуют онемение и покалывание в конечностях.
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У вас замедляется заживление ран
Сахарный диабет замедляет процесс регенерации клеток. Соответственно, у вас может замедлиться процесс заживления ран.
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У вас проявляются кожные язвы
Из-за нарушения кровоснабжения, повреждения сосудов или иннервации, у больных с диабетом наблюдается отмирание тканей.
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Вы резко теряете вес
Недостаточное количество инсулина мешает глюкозе выделять энергию. Организм начинает сжигать существующий жир и собственные запасы. Это и приводит к потере веса.
Хорошая новость в том, что вы можете предотвратить диабет, изменив свой образ жизни, – попробуйте наладить режим, регулярно тренироваться и оздоровить свой рацион.
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