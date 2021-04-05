Диабет существенно влияет на качество жизни. Это хроническое заболевание, при котором нарушается выработка и эффективное использование инсулина – гормона, что регулирует уровень глюкозы в крови.

Существует две формы диабета – 1-го и 2-го типа. Первый – в основном генетический, тогда как диабет 2-го типа является следствием неправильного образа жизни. Он составляет 85% – 90% всех случаев сахарного диабета у взрослого населения и зачастую манифестируется среди лиц старше 40 лет.

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Неочевидные симптомы диабета / Фото Pexels

Несколько факторов, которые увеличивают риск развития диабета:

1. Вы регулярно едите вредную пищу.

2. Вы ведете малоподвижный образ жизни и не занимаетесь спортом.

3. Вы игнорируете регулярные обзоры у врача.

4. Вы не контролируете размер порций.

5. Вы не контролируете свой вес.

Вот 8 признаков того, что ваше тело пытается предупредить вас о вероятном развитии диабета.

Вы постоянно чувствуете жажду

Если вы чувствуете постоянную жажду, несмотря на достаточное потребление воды, возможно, вам придется пройти обследование на уровень сахара. Дело в том, что у людей с диабетом активизируется работа почек, которые вынуждены регулировать избыток глюкозы. Последней приходится выводиться вместе с мочой и другими важными микроэлементами, дефицит которых и провоцирует жажду.

У вас возникают частые позывы к мочеиспусканию

Как бы парадоксально это не звучало – это еще одна причина обезвоживания. Организм активно выводит глюкозу, соответственно вы вынуждены чаще посещать туалет.

Вы постоянно голодны



Неочевидные симптомы диабета / Фото Pexels

Когда у вас диабет, организм не может усвоить глюкозу, необходимую для выделения энергии. Клетки не получают достаточного питания и пытаются заполнить энергетический пробел, посылая сигналы о голоде.

У вас сухая кожа

Высокий уровень сахара в крови делает ткани кожи более склонными к сухости. Поэтому на первых этапах диабета, пациенты испытывают зуд, сталкиваются с сухостью кожи и становятся более уязвимыми перед кожными инфекциями.

Вы чувствуете покалывание в конечностях

Диабет повреждает нервы, которые посылают сигналы между мозгом и конечностями. Поэтому люди с диабетом чувствуют онемение и покалывание в конечностях.

У вас замедляется заживление ран

Сахарный диабет замедляет процесс регенерации клеток. Соответственно, у вас может замедлиться процесс заживления ран.

У вас проявляются кожные язвы

Из-за нарушения кровоснабжения, повреждения сосудов или иннервации, у больных с диабетом наблюдается отмирание тканей.

Вы резко теряете вес

Недостаточное количество инсулина мешает глюкозе выделять энергию. Организм начинает сжигать существующий жир и собственные запасы. Это и приводит к потере веса.

Хорошая новость в том, что вы можете предотвратить диабет, изменив свой образ жизни, – попробуйте наладить режим, регулярно тренироваться и оздоровить свой рацион.