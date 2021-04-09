Коли ми намагаємося розв'язати проблему, то зазвичай заходимо в когнітивну пастку, вирішуючи, що ще додати до процесу. Наприклад, щоб покращити продуктивність, ми проводимо більше зустрічей. Так влаштовано людське мислення, але ця особливість зрештою лише ускладнює життя та призводить до більшого стресу.

Пошук нових ідей, рішень та концептів змушує наше мислення видозмінювати вже наявні моделі та сценарії. За даними досліджень, вирішуючи будь-які завдання, люди схильні думати адитивно – тобто додавати до запропонованих моделей кілька нових варіантів. При цьому мало хто використовує субтрактивний підхід, який передбачає повну відмову від всього, що вже існує.

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Найкращим чином цю думку проілюструє спосіб, за допомогою якого діти вчаться їздити на велосипеді. Якщо ви міленіал, швидше за все, ви вчилися їздити на велосипеді з додатковими колесами. Однак Раян Макфарланд змінив підхід до навчання. Він зрозумів, що найцінніша навичка, яку діти повинні отримати, щоб навчитися їздити на велосипеді, – це вміння балансувати. Тому він не тільки вирішив не додавати зайві колеса, але і прибрав педалі, щоб дитина могла ефективніше практикувати навичку.



Люди рідко виходять за рамки типових сценаріїв / Фото Pexels

Дослідники в області соціальних наук Габріель Адамс, Бенджамін Конверс і Ендрю Хейлз взяли за основу висновок інженера Лейді Клотца. Він зауважив, що люди схильні додавати деталі в дизайнерські моделі, але рідко розглядають можливість щось прибрати.

Щоб зрозуміти, чому так відбувається і як ця пастка мислення перешкоджає ефективнішому розв'язанню проблем, вчені провели експеримент за умовами якого 1 153 учасники повинні вирішити геометричні головоломки, завдання щодо покращення конструкції Lego, а також вдосконалення мініполя для гольфу.

Як показали експерименти, з разу в раз учасники вибирали адитивні зміни, тобто додавали щось до існуючої структури, замість того щоб прибрати деталі, навіть якщо видалення елементів було найбільш ефективним і дієвим рішенням.

Щоб ускладнити експеримент, дослідники призначили ціну: додати блоки можна було за 10 центів, при цьому видалити фігури можна було безплатно. Першій групі розповіли про дві умови, тоді як другій вказали лише на ціну додавання, замовчуючи, про безплатність видалення блоків.

В результаті в першій групі 60% учасників скористалися опцією видалення. В другій – цей відсоток становив лише 40. Це привело вчених до висновку, що люди просто не замислюються про різні стратегій, якщо їм не нагадати про їх існування.

Існує цілий ряд стратегій, які ми ігноруємо, – додає один із авторів дослідження. – І ця когнітивна пастка означає, що ми позбавляємо себе від безлічі способів розв'язати проблему набагато ефективніше та швидше.

За словами дослідників, ці експерименти показують, що існує простий трюк, який допомагає уникнути ряду стресів, пов'язаних з роботою, забитими графіками, зустрічами та бюрократичною тяганиною. Спробуйте автоматизовувати процеси, переводити їх онлайн, відмовлятися від зайвого та знаходити абсолютно неочікувані рішення, які позитивно вплинуть на якість життя.