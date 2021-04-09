Когда мы пытаемся решить проблему, то обычно заходим в когнитивную ловушку, решая, что еще добавить к процессу. Например, чтобы улучшить производительность, мы проводим больше встреч. Так устроено человеческое мышление, но эта особенность в конце концов только осложняет жизнь и приводит к большему стрессу.

Поиск новых идей, решений и концептов заставляет наше мышление видоизменять уже существующие модели и сценарии. По данным исследований, решая любые задачи, люди склонны думать аддитивно – то есть добавлять к предложенных моделей несколько новых вариантов. При этом мало кто использует субтрактивный подход, который предусматривает полный отказ от всего, что уже существует.

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Наилучшим образом это мнение иллюстрирует способ, с помощью которого дети учатся ездить на велосипеде. Если вы миллениал, скорее всего, вы учились ездить на велосипеде с дополнительными колесами. Однако Райан Макфарланд изменил подход к обучению. Он понял, что самый ценный навык, который дети должны получить, чтобы научиться ездить на велосипеде, – это умение балансировать. Поэтому он не только решил не добавлять лишние колеса, но и убрал педали, чтобы ребенок мог эффективнее практиковать навык.



Люди редко выходят за рамки типичных сценариев / Фото Pexels

Исследователи в области социальных наук Габриэль Адамс, Бенджамин Конверс и Эндрю Хейлз взяли за основу заключение инженера Лейди Клотца. Он отметил, что люди склонны добавлять детали в дизайнерские модели, но редко рассматривают возможность что-то убрать.

Чтобы понять, почему так происходит и как эта ловушка мышления препятствует эффективному решению проблем, ученые провели эксперимент по условиям которого 1153 участника должны решить геометрические головоломки, задачи по улучшению конструкции Lego, а также совершенствование мини-поля для гольфа.

Как показали эксперименты, из раза в раз участники выбирали аддитивные изменения, то есть добавляли что-то к существующей структуры, вместо того чтобы убрать детали, даже если удаление элементов было наиболее эффективным и действенным решением.

Чтобы усложнить эксперимент, исследователи назначили цену: добавить блоки можно было за 10 центов, при этом удалить фигуры можно было бесплатно. Первой группе рассказали о двух условиях, тогда как второй указали лишь на цену добавления и умолчали о бесплатности удаления блоков.

В результате 60% участников с первой группы воспользовались опцией удаления. Во второй – этот процент составлял всего 40. Это привело ученых к выводу, что люди просто не задумываются о различных стратегиях, если им не напомнить об их существовании.

Существует целый ряд стратегий, которые мы игнорируем, – добавляет один из авторов исследования. – И эта когнитивная ловушка означает, что мы лишаем себя от множества способов решить проблему намного эффективнее и быстрее.

По словам исследователей, эти эксперименты показывают, что существует простой трюк, который помогает избежать ряда стрессов, связанных с работой, забитыми графиками, встречами и бюрократической волокитой. Попробуйте автоматизировать процессы, переводить их онлайн, отказываться от лишнего и находить абсолютно неожиданные решения, которые положительно повлияют на качество жизни.