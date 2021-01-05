Хула хуп або обруч – популярний та простий у використані тренажер, який можуть крутити навіть діти. Також його використовують для художньої гімнастики.

Наскільки безпечно використовувати хула хуп і чи дійсно він допомагає позбутися живота – читайте на Корисно 24.

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Коли з'явився обруч

Обруч – це винахід Річарда Кнерра, засновника компанії Wham-O. Про спеціальне бамбукове кільце, яке використовували австралійці для тренувань, Кнерру та Артуру Мерліну розповів їхній знайомий. Після чого вони розробили власну версію хула хупу.

У 1958 році пройшли перші випробування тренажеру у початковій школі. Дітям пообіцяли подарувати обручі, якщо вони навчаться добре їх крутити. Для того, щоб масштабувати та популяризувати свій товар, Кнерр і Мерлін веліли співробітникам Wham-O при перельотах брати з собою обруч у літак, щоб люди навколо цікавились та запитувались.

Сьогодні обруч активно використовують як тренажер та для гімнастичних або акробатичних трюків.



Гімнастичні трюки з обручем / Фото pexels

Як правильно крутити обруч

У комплексі з правильним харчуванням регулярні заняття з обручем допоможуть привести тіло в форму. Крутити хула хуп досить просто, адже при обертанні його на талії вмикаються в роботу м'язи спини. А при тривалому та безперервному обертанні можна досягти ефекту кардіотренування та спалити калорії.

Для того, щоб прибрати живіт без шкоди для здоров'я, обов'язково потрібно ставити ноги на ширині таза або трохи ширше – для хорошої опори.

Протягом усього заняття тримайте м'язи живота в напрузі, це допоможе захистити внутрішні органи та досягти максимального ефекту.

Як ще можна його використовувати

Хула хуп – це насправді універсальний тренажер, який можна не тільки крутити! Декілька ефективних вправ, які допоможуть схуднути.

Ефективні вправи з хула хупом: дивіться відео з каналу Healthy Model Life

Протипоказання для хула хупа

Як і будь-яке інше спортивне обладнання, обруч може принести як користь, так і шкоду.

Кому не можна використовувати хула хуп:

Якщо ви вагітні . Навіть на маленькому терміні активний масаж і робота м'язів можуть спровокувати викидень.

. Навіть на маленькому терміні активний масаж і робота м'язів можуть спровокувати викидень. Якщо у вас виявили захворювання внутрішніх органів, зокрема, печінки, нирок, яєчників.



Обруч не можна крутити вагітним / Фото healthy-life.kiev.ua

Також не можна використовувати обруч перший час після пологів , адже м'язи ще не встигли відновитися.

, адже м'язи ще не встигли відновитися. Жінкам не можна займатися з хула хупом під час критичних днів , бо надмірний внутрішньочеревний тиск і активна робота м'язів можуть привести до сильних спазмів.

, бо надмірний внутрішньочеревний тиск і активна робота м'язів можуть привести до сильних спазмів. У літньому віці та людям, які мають хвороби суглобів і хребта, категорично забороняється використовувати обруч.

Якщо ви не впевнені, чи можна вам використовувати обруч для фізичних навантажень, то варто звернутись до лікаря чи до вашого тренера за консультацією.