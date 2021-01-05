Хула хуп или обруч – популярный и простой в использовании тренажер, который могут крутить даже дети. Также его используют для художественной гимнастики.

Насколько безопасно использовать хула хуп и действительно ли он помогает избавиться от живота – читайте на Полезно 24.

Интересно Можно ли заниматься спортом во время критических дней: ограничения и советы

Когда появился обруч

Обруч – это изобретение Ричарда Кнерра, основателя компании Wham-O. О специальном бамбуковом кольце, которое использовали австралийцы для тренировок Кнерру и Артуру Мерлину рассказал их знакомый. После чего они разработали собственную версию хула хупа.

В 1958 году прошли первые испытания тренажера в начальной школе. Детям пообещали подарить обручи, если они научатся хорошо их крутить. Для того чтобы масштабировать и популяризировать свой товар, Кнерр и Мерлин велели сотрудникам Wham-O при перелетах брать с собой обруч в самолет, чтобы люди вокруг интересовались и спрашивали.

Сегодня обруч активно используют как тренажер и для гимнастических или акробатических трюков.



Гимнастические трюки с обручем / Фото pexels

Как правильно крутить обруч

В комплексе с правильным питанием регулярные занятия с обручем помогут привести тело в форму. Крутить хула хуп довольно просто, ведь при вращении его на талии включаются в работу мышцы спины. А при длительном и непрерывном вращении можно достичь эффекта кардиотренировки и сжечь калории.

Для того чтобы убрать живот без вреда для здоровья, обязательно нужно ставить ноги на ширине таза или чуть шире – для хорошей опоры.

На протяжении всего занятия держите мышцы живота в напряжении, это поможет защитить внутренние органы и достичь максимального эффекта.

Как еще можно его использовать

Хула хуп – это на самом деле универсальный тренажер, который можно не только крутить! Несколько эффективных упражнений, которые помогут похудеть.

Эффективные упражнения с хула хупом: смотрите видео с канала Healthy Model Life

Противопоказания для хула хупа

Как и любое другое спортивное оборудование, обруч может принести как пользу, так и вред.

Кому нельзя использовать хула хуп:

Если вы беременны . Даже на маленьком сроке активный массаж и работа мышц могут спровоцировать выкидыш.

. Даже на маленьком сроке активный массаж и работа мышц могут спровоцировать выкидыш. Если у вас обнаружили заболевания внутренних органов, в частности, печени, почек, яичников.



Обруч нельзя крутить беременным / Фото healthy-life.kiev.ua

Также нельзя использовать обруч первое время после родов , ведь мышцы еще не успели восстановиться.

, ведь мышцы еще не успели восстановиться. Женщинам нельзя заниматься с хула хупом во время критических дней , ибо чрезмерное внутрибрюшное давление и активная работа мышц могут привести к сильным спазмам.

, ибо чрезмерное внутрибрюшное давление и активная работа мышц могут привести к сильным спазмам. В пожилом возрасте и людям, имеющим болезни суставов и позвоночника, категорически запрещается использовать обруч.

Если вы не уверены, можно ли вам использовать обруч для физических нагрузок, то стоит обратиться к врачу или к вашему тренеру за консультацией.