Хула хуп для похудения: польза и противопоказания
Хула хуп или обруч – популярный и простой в использовании тренажер, который могут крутить даже дети. Также его используют для художественной гимнастики.
Насколько безопасно использовать хула хуп и действительно ли он помогает избавиться от живота – читайте на Полезно 24.
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Когда появился обруч
Обруч – это изобретение Ричарда Кнерра, основателя компании Wham-O. О специальном бамбуковом кольце, которое использовали австралийцы для тренировок Кнерру и Артуру Мерлину рассказал их знакомый. После чего они разработали собственную версию хула хупа.
В 1958 году прошли первые испытания тренажера в начальной школе. Детям пообещали подарить обручи, если они научатся хорошо их крутить. Для того чтобы масштабировать и популяризировать свой товар, Кнерр и Мерлин велели сотрудникам Wham-O при перелетах брать с собой обруч в самолет, чтобы люди вокруг интересовались и спрашивали.
Сегодня обруч активно используют как тренажер и для гимнастических или акробатических трюков.
Гимнастические трюки с обручем / Фото pexels
Как правильно крутить обруч
В комплексе с правильным питанием регулярные занятия с обручем помогут привести тело в форму. Крутить хула хуп довольно просто, ведь при вращении его на талии включаются в работу мышцы спины. А при длительном и непрерывном вращении можно достичь эффекта кардиотренировки и сжечь калории.
Для того чтобы убрать живот без вреда для здоровья, обязательно нужно ставить ноги на ширине таза или чуть шире – для хорошей опоры.
На протяжении всего занятия держите мышцы живота в напряжении, это поможет защитить внутренние органы и достичь максимального эффекта.
Как еще можно его использовать
Хула хуп – это на самом деле универсальный тренажер, который можно не только крутить! Несколько эффективных упражнений, которые помогут похудеть.
Эффективные упражнения с хула хупом: смотрите видео с канала Healthy Model Life
Противопоказания для хула хупа
Как и любое другое спортивное оборудование, обруч может принести как пользу, так и вред.
Кому нельзя использовать хула хуп:
- Если вы беременны. Даже на маленьком сроке активный массаж и работа мышц могут спровоцировать выкидыш.
- Если у вас обнаружили заболевания внутренних органов, в частности, печени, почек, яичников.
Обруч нельзя крутить беременным / Фото healthy-life.kiev.ua
- Также нельзя использовать обруч первое время после родов, ведь мышцы еще не успели восстановиться.
- Женщинам нельзя заниматься с хула хупом во время критических дней, ибо чрезмерное внутрибрюшное давление и активная работа мышц могут привести к сильным спазмам.
- В пожилом возрасте и людям, имеющим болезни суставов и позвоночника, категорически запрещается использовать обруч.
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