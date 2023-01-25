Багато людей вважають, що змішавши кілька засобів разом, вони зроблять дуже дієвий очищувач. Але це частіше брехня, аніж правда. Розповідаємо про небезпечні комбінації, які ніколи не можна робити.

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Засоби для чищення, які не можна зміщувати

Очисник і відбілювач для унітазів

Часто засіб для чищення унітаза не діє з першого разу. Тоді в багатьох тягнеться рука до відбілювача, щоб завершити процес.

Краще уникати таких дій. Спеціалісти кажуть, що це небезпечна суміш. Поєднання мийного засобу для унітазів і відбілювача може призвести до утворення газоподібного хлору.

У здорових людей вдихання будь-якого цього газу може спричинити кашель, подразнення носа та горла та навіть проблеми з диханням. У тих, хто страждає на астму чи хронічне обструктивне захворювання легенів можуть виникнути серйозні проблеми з диханням, що навіть призведуть до смерті.

Відбілювач і оцет

Змішування хлорного відбілювача або продуктів на основі відбілювача і білого оцту – небезпечне. Утвориться газоподібний хлор, що призводить до кашлю, проблем з диханням, сльозогінності очей.

Змішувати очисники – погана ідея / Фото Getty Images

Перекис водню і оцет

Перекис водню та оцет утворюють пероцтову кислоту. Ця комбінація не тільки є сильно корозійною, але й становить небезпеку для очей, шкіри, горла, носа та навіть легенів.

Відбілювач і спирт

Намагаєтеся продезінфікувати ванну чи стільницю? Не поєднуйте відбілювач і спирт, оскільки він утворює хлороформ.

Це дуже токсичне поєднання може завдати шкоди очам, шкірі, печінці, ниркам і нервовій системі,

– каже доктор та спеціаліст Девід Волла.

Навіть якщо ви не використовуєте чистий спирт, зверніть увагу, що багато популярних засобів для чищення містять цей інгредієнт.

Щавлева кислота та трихлорізаціанурова кислота

Мийні засоби на основі щавлевої кислоти чудово підходять для очищення сковорідок і плит. Але не змішуйте їх із продуктами, що містять трихлорізаціанурову кислоту. Ця суміш теж утворить газоподібний хлор.

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