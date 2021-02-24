Журналистка и тревел-блогерша Хайди Фуллер придерживается средиземноморской диеты уже 20 лет. За это время женщина вывела свои секреты правильного питания, которые помогают ей хорошо себя чувствовать и держать стабильный вес. Больше об эксперименте Хайди – далее.

Считается, что средиземноморская диета зародилась на острове Крит. Именно здесь последние 20 лет проживает Хайди Фуллер-Лоу, которая прониклась критскими традициями и попыталась испытать на себе все преимущества средиземноморского питания.

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Средиземноморская диета – это тип питания, который предусматривает применение необработанных продуктов: фруктов, овощей, рыбы и здоровых жиров, например, оливкового масла. Считается, что средиземноморская диета уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает работу мозга и даже увеличивает продолжительность жизни.

Хайди Фуллер-Лоу рекомендует ориентироваться на сезонные и необработанные продукты. Среди других советов, выработанных за 20 лет соблюдения критского питания, женщина выделяет эти 9 принципов.

Ваше мышление столь же важно, как и то, что вы едите

На Крите популярное выражение "siga siga", что буквально означает "медленно". И это не просто устойчивое выражение, а образ жизни.

Прием пищи на острове может продолжаться даже 3 часа. Хайди рассказывает, что они с друзьями садятся за обеденный стол в 14 часов и завершают застолье к 17. Вечера тоже проходят за чашкой кофе или чая.

Спокойный темп жизни здесь такой же важный, как и полноценное питание, поэтому обязательно окружите себя хорошей компанией и попробуйте никуда не спешить.

Перекусите, когда вы голодны

Распространенной ошибкой тех, кто начинает новую диету являются табу и ограничения. Но на Крите я убедилась, что перекус – это полезная практика, независимо от времени суток.

Чтобы сделать перекус полезным, стоит позаботиться, чтобы в вашем холодильнике всегда были свежие огурцы, морковь, помидоры, моцарелла и базилик. В таком случае у вас не будет поводов покупать чипсы или батончики с содержанием сахара.

Используйте оливковое масло

Насыщенные и трансжиры могут негативно влиять на самочувствие. Чтобы устранить масло и маргарин из своей жизни, перейдите на оливковую альтернативу.

Сегодня я готовлю все – от морковного пирога к картофельному пюре, добавляя в блюдо оливковое масло. И дело не только в том, что оливки являются основным ингредиентом средиземноморской диеты, но и в том, что этот компонент делает вкус блюд значительно насыщеннее. И приятный бонус – оливковое масло богато антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждения.

Не отказывайте себе в еде, которая вам нравится

Для меня средиземноморская диета – это не отказ от пищи, а умеренное употребление любимых продуктов. Небольшое количество птицы, молочных продуктов или яиц – это нормально.

Хайди рассказывает, что на островах немного места для выпаса крупного скота. Поэтому максимум, что здесь кушают люди – это баранина или мясо коз. В тарелке они сочетаются с салатом, заправленным лимонным соком.

Кстати, лимоны – еще одна составляющая диеты, поэтому, если вы решите переходить на такой тип питания, позаботьтесь, чтобы в вашем холодильнике всегда была пара сочных цитрусовых.

Еще один плюс средиземноморской диеты – она ​​не запрещает употреблять вино, тем самым уменьшая шанс на очередной срыв.

Замените шоколад и мучные изделия на фрукты

Даже если вы любите овощи и сир, иногда вам может не хватать шоколада печенья. Но вы сможете контролировать тягу к сладостям, добавляя в свой рацион больше ягод и фруктов.

Планируйте заранее

Как и у большинства из вас, у меня напряженная и насыщенная жизнь, и я не всегда успеваю готовить полезные блюда. Поэтому я решила завести таблицу для планирования пищи в неделю. Если я знаю, какие блюда я буду готовить в течение рабочей недели, мне будет легче загрузить холодильник и морозильную камеру необходимыми продуктами и, при необходимости, – разморозить их и бросить в суп.

Выращивайте еду самостоятельно

Женщина рассказывает, что сначала она удивлялась, когда видела соседей, которые возвращались домой с полными мешками зелени. Но довольно быстро она и сама научилась распознавать вкусные и полезные травы.

К тому, чтобы посадить рукколу, базилик, зеленый лук или петрушку, вам не нужен целый сад. Небольшие вазоны можно прорастить сразу на своей кухне! Это способ экономить деньги и всегда иметь базовые ингредиенты для салата под рукой.

Не называйте это диетой

Средиземноморская диета – это не прихоть, а мышление, которое формируется из-за использования природных ресурсов. И, чтобы полностью проникнуться этой идеей, важно научиться ценить природу, которая вас окружает и использовать ее дары разумно и взвешенно. Только так вы превратите очередную диету в образ жизни.