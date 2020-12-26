Овощи, зелень и замороженные смеси: нутрициолог рассказала, что есть зимой
Нутрициолог Ольга Дорош о том, что есть зимой, если вам кажется, что все овощи и фрукты с нитратами.
Многие люди жалуются, что зимой нет свежих овощей, а те, что можно найти на полках супермаркетов наполнены нитратами и не несут никакой пользы. Но это не совсем так.
Ольга Дорош – нутрициолог, которая развенчивает популярные мифы о питании, поделилась списком полезных продуктов, какие следует включить в свой зимний рацион.
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Включите в рацион все виды капусты
- белокочанная капуста; ⠀
- фиолетовая капуста;
- брюссельская;
- пекинская капуста;
- цветная капуста (берите мороженую, варите al dente);
- брокколи (свежая или мороженая, варить 5-7 мин) .
Как приготовить: добавлять в салат, тушить, готовить запеканки только из капусты или миксовать с другими овощами.
Какие продукты кушать зимой / Фото Pexels
Ешьте квашеные продукты
- капуста;
- огурцы;
- помидоры.
Замороженные смеси, брокколи, цветная капуста, баклажаны
Мороженые ягоды, фрукты, зелень, овощи – это нормально! Часто в них больше витаминов и минералов чем в тех продуктах, что лежать на прилавках.
Сезонные овощи: ⠀
- корень сельдерея
Как приготовить: перетирайте в пюре, трите в салаты, запекайте пластинки с оливковым маслом в духовке;
Тыква
Как приготовить: перетирайте в крем-суп, запекайте в духовке со специями и травами;
Все виды редьки
Как приготовить: редьку дайкон режьте в салаты, добавляя яйцо, йогурт, горчицу и специи;
- морква;
- красный бурачок;
- лук порей.
Зелень ⠀
Возможно, некоторая зелень, которая встречается зимой на прилавках супермаркетов и рынков, будет иметь меньше витаминов или минералов, но клетчатка и хлорофилл никуда не исчезают. А пучки петрушки у бабушек на рынке богатые антиоксидантами и витамином С. ⠀
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Если у вас все же есть боязнь магазинных миксов, как альтернативу попробуйте микрогрин. Также обратите внимание на замороженные петрушку, кинзу шпинат и крип. ⠀
Кстати, по методу тарелки, в отдел овощи попадут еще: ⠀
- Грибы.
- Замороженный зеленый горошек. ⠀
- Зеленая фасоль.
- Спаржа, стручковая фасоль.
- Водоросли (берите сухие или мороженые и сами маринуйте их) .
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