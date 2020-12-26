Нутрициолог Ольга Дорош о том, что есть зимой, если вам кажется, что все овощи и фрукты с нитратами.

Многие люди жалуются, что зимой нет свежих овощей, а те, что можно найти на полках супермаркетов наполнены нитратами и не несут никакой пользы. Но это не совсем так.

Ольга Дорош – нутрициолог, которая развенчивает популярные мифы о питании, поделилась списком полезных продуктов, какие следует включить в свой зимний рацион.

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Включите в рацион все виды капусты

белокочанная капуста⁣⁣; ⠀

фиолетовая капуста;

брюссельская;

пекинская капуста;

цветная капуста (берите мороженую, варите al dente);

брокколи (свежая или мороженая, варить 5-7 мин) ⁣⁣.

Как приготовить: добавлять в салат, тушить, готовить запеканки только из капусты или миксовать с другими овощами.

Какие продукты кушать зимой / Фото Pexels

Ешьте квашеные продукты

капуста⁣⁣;

огурцы⁣⁣;

помидоры⁣⁣.

Замороженные смеси, брокколи, цветная капуста, баклажаны

Мороженые ягоды, фрукты, зелень, овощи – это нормально! Часто в них больше витаминов и минералов чем в тех продуктах, что лежать на прилавках.

Сезонные овощи: ⠀

корень сельдерея

Как приготовить: перетирайте в пюре, трите в салаты, запекайте пластинки с оливковым маслом в духовке;

Тыква

Как приготовить: перетирайте в крем-суп, запекайте в духовке со специями и травами;

Все виды редьки

Как приготовить: редьку дайкон режьте в салаты, добавляя яйцо, йогурт, горчицу и специи;

морква⁣⁣;

красный бурачок⁣⁣;

лук порей.

Зелень⁣⁣ ⠀

Возможно, некоторая зелень, которая встречается зимой на прилавках супермаркетов и рынков, будет иметь меньше витаминов или минералов, но клетчатка и хлорофилл никуда не исчезают. А пучки петрушки у бабушек на рынке богатые антиоксидантами и витамином С.⁣⁣ ⠀

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Если у вас все же есть боязнь магазинных миксов, как альтернативу попробуйте микрогрин. Также обратите внимание на замороженные петрушку, кинзу шпинат и крип.⁣ ⠀

Кстати, по методу тарелки, в отдел овощи попадут еще: ⁣⁣ ⠀