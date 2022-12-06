Симптоматика, яка виникає через брак вітаміну С, дуже різноманітна. Про всі можливі прояви розповідаємо далі.

Цікаво Чому виникає біль у суглобах та як з ним боротись

Як виявити нестачу вітаміну С

Вітамін С бере участь у багатьох процесах, що відбуваються в організмі. Без нього страждає все тіло та імунна система, адже компонент, що є у складі цитрусових, відповідає за:

  • продукування колагену, що потрібен шкірі, судинам, кістками та хрящам;
  • засвоєння мінеральних речовин, зокрема заліза;
  • зміцнення імунітету та серцево-судинної системи;
  • зниження рівня сечової кислоти, адже виводить з організму залишки та захищає від подагри.
  • налагоджує роботу нервової системи, захищає від депресії та покращує рівень стресостійкості;
  • має антиоксидантну дію, тобто зменшує кількість вільних радикалів і шанси на швидке старіння.

Брак вітаміну в організмі позбавляє від цього ряду корисних властивостей, а натомість потішить негативними симптомами. Вся біда в тому, що на початкових стадіях ознаки рідко сприймають, як брак вітаміну.


Дратівливість та постійна втома можуть свідчити про брак вітаміну С / Фото Pexels

Найбільш небезпечною вважається висока ймовірність тріщин судин, тож люди часто стикаються з кровотечами: з носа, ясен, при порізах і подряпинах, погано гояться рани. Також чутливою стає і шкірний покрив, на якому з'являються синці навіть через незначні травми.

Симптоми дефіциту вітаміну С

  • суха шкіра, поява лущень;
  • утворення нових зморшків;
  • випадіння волосся;
  • поява синців та тривале загоєння ран;
  • геморой;
  • розвиток варикозу;
  • хитання і випадіння зубів;
  • поява на тілі дрібних червоних точок;
  • зниження концентрації уваги;
  • дратівливість, відчуття втоми, апатія;
  • порушення сну;
  • часті та тривалі застуди.

Аби уникнути негативних наслідків, потрібно щодня дбати про накопичення вітаміну С в організмі. Нагадаємо, найчастіше його можна зустріти у складі цих продуктів: чорна смородина, щавель, капуста, перець, яблука, зелений горошок, броколі, цитрусові.