Симптоматика, яка виникає через брак вітаміну С, дуже різноманітна. Про всі можливі прояви розповідаємо далі.
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Як виявити нестачу вітаміну С
Вітамін С бере участь у багатьох процесах, що відбуваються в організмі. Без нього страждає все тіло та імунна система, адже компонент, що є у складі цитрусових, відповідає за:
- продукування колагену, що потрібен шкірі, судинам, кістками та хрящам;
- засвоєння мінеральних речовин, зокрема заліза;
- зміцнення імунітету та серцево-судинної системи;
- зниження рівня сечової кислоти, адже виводить з організму залишки та захищає від подагри.
- налагоджує роботу нервової системи, захищає від депресії та покращує рівень стресостійкості;
- має антиоксидантну дію, тобто зменшує кількість вільних радикалів і шанси на швидке старіння.
Брак вітаміну в організмі позбавляє від цього ряду корисних властивостей, а натомість потішить негативними симптомами. Вся біда в тому, що на початкових стадіях ознаки рідко сприймають, як брак вітаміну.
Дратівливість та постійна втома можуть свідчити про брак вітаміну С / Фото Pexels
Найбільш небезпечною вважається висока ймовірність тріщин судин, тож люди часто стикаються з кровотечами: з носа, ясен, при порізах і подряпинах, погано гояться рани. Також чутливою стає і шкірний покрив, на якому з'являються синці навіть через незначні травми.
Симптоми дефіциту вітаміну С
- суха шкіра, поява лущень;
- утворення нових зморшків;
- випадіння волосся;
- поява синців та тривале загоєння ран;
- геморой;
- розвиток варикозу;
- хитання і випадіння зубів;
- поява на тілі дрібних червоних точок;
- зниження концентрації уваги;
- дратівливість, відчуття втоми, апатія;
- порушення сну;
- часті та тривалі застуди.
Аби уникнути негативних наслідків, потрібно щодня дбати про накопичення вітаміну С в організмі. Нагадаємо, найчастіше його можна зустріти у складі цих продуктів: чорна смородина, щавель, капуста, перець, яблука, зелений горошок, броколі, цитрусові.