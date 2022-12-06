Симптоматика, яка виникає через брак вітаміну С, дуже різноманітна. Про всі можливі прояви розповідаємо далі.

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Як виявити нестачу вітаміну С

Вітамін С бере участь у багатьох процесах, що відбуваються в організмі. Без нього страждає все тіло та імунна система, адже компонент, що є у складі цитрусових, відповідає за:

продукування колагену, що потрібен шкірі, судинам, кістками та хрящам;

засвоєння мінеральних речовин, зокрема заліза;

зміцнення імунітету та серцево-судинної системи;

зниження рівня сечової кислоти, адже виводить з організму залишки та захищає від подагри.

налагоджує роботу нервової системи, захищає від депресії та покращує рівень стресостійкості;

має антиоксидантну дію, тобто зменшує кількість вільних радикалів і шанси на швидке старіння.

Брак вітаміну в організмі позбавляє від цього ряду корисних властивостей, а натомість потішить негативними симптомами. Вся біда в тому, що на початкових стадіях ознаки рідко сприймають, як брак вітаміну.



Дратівливість та постійна втома можуть свідчити про брак вітаміну С / Фото Pexels

Найбільш небезпечною вважається висока ймовірність тріщин судин, тож люди часто стикаються з кровотечами: з носа, ясен, при порізах і подряпинах, погано гояться рани. Також чутливою стає і шкірний покрив, на якому з'являються синці навіть через незначні травми.

Як ефективно та без шкоди для здоров'я лікувати захворювання: розповідаємо у нашому матеріалі про біорегуляційний підхід на практиці.

Симптоми дефіциту вітаміну С

суха шкіра, поява лущень;

утворення нових зморшків;

випадіння волосся;

поява синців та тривале загоєння ран;

геморой;

розвиток варикозу;

хитання і випадіння зубів;

поява на тілі дрібних червоних точок;

зниження концентрації уваги;

дратівливість, відчуття втоми, апатія;

порушення сну;

часті та тривалі застуди.

Аби уникнути негативних наслідків, потрібно щодня дбати про накопичення вітаміну С в організмі. Нагадаємо, найчастіше його можна зустріти у складі цих продуктів: чорна смородина, щавель, капуста, перець, яблука, зелений горошок, броколі, цитрусові.