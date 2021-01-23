Первая медицинская взаимопомощь или самопомощь – это возможность спасти жизнь или облегчить боль потерпевшего. При этом для ее реализации необходимы элементарная компетенция и простейшие средства. Чтобы узнать свой уровень знаний – пройдите простой тест.

Согласно правилам предоставления первой помощи, предложенными МОЗ, вы должны быть уверены в своих действиях, чтобы не навредить пострадавшему. Если вы не уверены в своей компетенции – лучше воздержаться от спасения, сообщает Полезно 24.

Читайте также: Проверьте, как быстро вы похудеете: тест на знание эффективности диет

Ответьте на несколько вопросов, чтобы убедиться, что вы на самом деле знаете о первой медицинской помощи.

Алгоритм действий может отличаться в зависимости от поражений, болезни или непредвиденной ситуации. Главное при спасении – быстрая мобилизация и последовательное выполнение инструкции по оказанию первой медицинской помощи.