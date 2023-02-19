У кожному домі є місця, де ховаються бруд і мікроби. Найчастіше люди навіть не думають їх витирати.

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Ось де потрібно витирати пил

Крісла й дивани

Це правда: вони збирають багато пилу. Обов'язково регулярно очищайте подушки пилососом і протирайте вологою ганчіркою спинки та поручні будь-яких меблів, які можна мити. І не забудьте про зону під кріслами та диваном!

Стіни

Наступного разу, коли ви будете вдома, уважніше подивіться на свої стіни. Пил може прилипати до будь-якої поверхні, зокрема й шпалер. Витріть бруд за допомогою пилової швабри.

Не забувайте витирати пил на стінах / Фото Unsplash

Абажури

Чистити їх легше, ніж ви думаєте. Використовуйте пилосос із маленькою насадкою-щіткою або витріть їх вологою ганчіркою.

Книги

Витончена книжкова полиця є чудовою покупкою, але її належне очищення може зайняти більше часу. Візьміть кожну книгу окремо та ганчіркою для пилу протріть усі сторони, включно з тією, де книга лежала на полиці.

Кімнатні рослини

Листя кімнатної рослини теж накопичують пил, який приваблює шкідників і перешкоджає фотосинтезу. Спеціалісти рекомендують витирати пил із листя рослин 1 раз на місяць.

Візьміть гладку тканину, змочену теплою водою, і обережно протріть верхню та нижню частини листя. Утримайтеся від використання холодної води, адже це може бути шоком для рослин. І не перестарайтеся з водою – якщо листя намокне, це може привабити шкідників і поширювати грибкові захворювання.

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