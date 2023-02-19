В каждом доме есть места, где прячутся грязь и микробы. Чаще люди даже не думают их вытирать.

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Вот где нужно вытирать пыль

Кресла и диваны

Это правда: они собирают много пыли. Обязательно регулярно очищайте подушки пылесосом и протирайте влажной тряпкой спинки и поручни любой мебели, которую можно мыть. И не забудьте про зону под креслами и диваном!

Стены

В следующий раз, когда вы будете дома, повнимательнее посмотрите на свои стены. Пыль может прилипать к любой поверхности, в том числе и обоям. Вытрите грязь с помощью пылевой швабры.

Не забывайте вытирать пыль на стенах / Фото Unsplash

Абажуры

Чистить их легче, чем вы думаете. Используйте пылесос с маленькой насадкой-щеткой или протрите их влажной тряпкой.

Книги

Изящная книжная полка является прекрасной покупкой, но ее надлежащая очистка может занять больше времени. Возьмите каждую книгу отдельно и тряпкой для пыли протрите все стороны, включая ту, где книга лежала на полке.

Комнатные растения

Листья комнатного растения тоже накапливают пыль, которая привлекает вредителей и препятствует фотосинтезу. Специалисты рекомендуют вытирать пыль из листьев растений 1 раз в месяц.

Возьмите гладкую ткань, смоченную теплой водой, и осторожно протрите верхнюю и нижнюю часть листьев. Удерживайтесь от использования холодной воды, ведь это может быть шоком для растений. И не переусердствуйте с водой – если листья намокнут, это может привлечь вредителей и распространять грибковые заболевания.

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