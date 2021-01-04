Почервоніння очей та сухість шкіри: 5 ознак, що у вас алергія на пральний порошок
Алергічні реакції – поширена проблема як у дітей, так і в дорослих. І, щоб забезпечити правильне та поступове лікування, важливо встановити причину алергії. Сьогодні ми допоможемо розібратися чим відрізняється алергія на порошок та як її позбутися.
Висипання і роздратування на шкірі – це сигнал, що щось пішло не так. Але, окрім виражених ознак, які проявляються почервонінням чи сухістю, алергії бувають й менш очевидними, повідомляє Корисно 24. Часто ми вважаємо, що ці симптоми – реакція на похолодання чи їжу, однак проблема може бути пов'язаною з побутовою хімією, зокрема пральним порошком.
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Розповідаємо на що звернути увагу, якщо ви підозрюєте, що у вас проявилася алергія на пральний порошок.
Алергія на пральний порошок / Фото Pinterest
Причини алергії
Оскільки у всіх нас різна шкіра, то й алергії можуть проявлятися по-різному. А один і той же порошок може підходити твоїм друзям, але спровокувати висип у вас та ваших дітей. Тому не варто одразу купувати великі запаси засобу, який рекламують ваші близькі, колеги чи сусіди.
У складі порошку є фосфати, відбілюючі компоненти, ароматизатори, які осідають на одязі та провокують роздратування шкіри. Саме вони найчастіше не переносяться нашим організмом.
- фосфати – входять у склад пральних порошків для пом’якшення жорсткості води;
- оптичні відбілювачі – використовувані для прання світлих речей та ефекту "сяючої білизни";
- кондиціонуючі компоненти – роблять білизну м’якою і полегшують прасування;
- ароматизатори – додаються для того, щоб надати одягу та білизні приємного аромату після прання.
Ці речовини можуть негативно впливати на шкіру та дихальні шляхи через вдихання дрібних частинок, які не вимиваються в пральній машинці. Крім цього, часто борошноподібна консистенція не переноситься організмом дітей.
Симптоми алергії на миючий засіб / Фото Pexels
Як розпізнати алергію на пральний порошок
На алергію вказують кілька основних симптомів:
- Шкіра стає сухою і починає лущитися.
- Може з'явитися висип і червоні плями.
- Виникає свербіж. На шкірі з'являються прищики, заповнені прозорою рідиною.
- Підвищується свербіж та сльозовиділення з очей. Також очі виглядають червоними та опухлими. Багато хто вважає, що це – ознака надмірної роботи та перевтоми органів зору, проте спершу слід виключити можливість алергії.
- Можуть з'явитися симптоми, які нагадують застуду. Тож, якщо у вас проявився кашель чи закладеність носа, ймовірно, це реакція на ваш новий миючий засіб.
Як уникнути алергій
Щоб позбутися від неприємних симптомів – відмовтеся від використання порошку, який провокує алергію. Навіть, якщо він чудово виводить плями та відбілює одяг, це не компенсує вашого здоров'я та хорошого самопочуття.
Намагайся вибирати порошки з позначкою "гіпоалергенний", звернуть увагу на дитячі засоби для прання, оскільки в них відсутні шкідливі компоненти та ароматизатори.
Ретельно прополіскуйте одяг. Якщо ви перете в пральній машинці – запустіть додатковий цикл полоскання. Зберігайте порошок в закритій тарі та не перевищуйте дозувань, зазначених на упаковці.
Звернись до лікаря. Лише він зможе встановити точну причину алергічних реакцій та призначити відповідний антигістамінний препарат.
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