Алергічні реакції – поширена проблема як у дітей, так і в дорослих. І, щоб забезпечити правильне та поступове лікування, важливо встановити причину алергії. Сьогодні ми допоможемо розібратися чим відрізняється алергія на порошок та як її позбутися.

Висипання і роздратування на шкірі – це сигнал, що щось пішло не так. Але, окрім виражених ознак, які проявляються почервонінням чи сухістю, алергії бувають й менш очевидними, повідомляє Корисно 24. Часто ми вважаємо, що ці симптоми – реакція на похолодання чи їжу, однак проблема може бути пов'язаною з побутовою хімією, зокрема пральним порошком.

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Розповідаємо на що звернути увагу, якщо ви підозрюєте, що у вас проявилася алергія на пральний порошок.



Алергія на пральний порошок / Фото Pinterest

Причини алергії

Оскільки у всіх нас різна шкіра, то й алергії можуть проявлятися по-різному. А один і той же порошок може підходити твоїм друзям, але спровокувати висип у вас та ваших дітей. Тому не варто одразу купувати великі запаси засобу, який рекламують ваші близькі, колеги чи сусіди.

Випробуйте новий порошок, придбавши невелику упаковку чи спеціальний пробник.

У складі порошку є фосфати, відбілюючі компоненти, ароматизатори, які осідають на одязі та провокують роздратування шкіри. Саме вони найчастіше не переносяться нашим організмом.

фосфати – входять у склад пральних порошків для пом’якшення жорсткості води;

– входять у склад пральних порошків для пом’якшення жорсткості води; оптичні відбілювачі – використовувані для прання світлих речей та ефекту "сяючої білизни";

– використовувані для прання світлих речей та ефекту "сяючої білизни"; кондиціонуючі компоненти – роблять білизну м’якою і полегшують прасування;

– роблять білизну м’якою і полегшують прасування; ароматизатори – додаються для того, щоб надати одягу та білизні приємного аромату після прання.

Ці речовини можуть негативно впливати на шкіру та дихальні шляхи через вдихання дрібних частинок, які не вимиваються в пральній машинці. Крім цього, часто борошноподібна консистенція не переноситься організмом дітей.



Симптоми алергії на миючий засіб / Фото Pexels

Як розпізнати алергію на пральний порошок

На алергію вказують кілька основних симптомів:

Шкіра стає сухою і починає лущитися.

Може з'явитися висип і червоні плями.

і червоні плями. Виникає свербіж. На шкірі з'являються прищики, заповнені прозорою рідиною.

На шкірі з'являються прищики, заповнені прозорою рідиною. Підвищується свербіж та сльозовиділення з очей . Також очі виглядають червоними та опухлими. Багато хто вважає, що це – ознака надмірної роботи та перевтоми органів зору, проте спершу слід виключити можливість алергії.

. Також очі виглядають червоними та опухлими. Багато хто вважає, що це – ознака надмірної роботи та перевтоми органів зору, проте спершу слід виключити можливість алергії. Можуть з'явитися симптоми, які нагадують застуду. Тож, якщо у вас проявився кашель чи закладеність носа, ймовірно, це реакція на ваш новий миючий засіб.

Якщо лікар стверджує, що вас алергія, то пральний порошок – перший підозрюваний.

Як уникнути алергій

Щоб позбутися від неприємних симптомів – відмовтеся від використання порошку, який провокує алергію. Навіть, якщо він чудово виводить плями та відбілює одяг, це не компенсує вашого здоров'я та хорошого самопочуття.

Намагайся вибирати порошки з позначкою "гіпоалергенний", звернуть увагу на дитячі засоби для прання, оскільки в них відсутні шкідливі компоненти та ароматизатори.

Ретельно прополіскуйте одяг. Якщо ви перете в пральній машинці – запустіть додатковий цикл полоскання. Зберігайте порошок в закритій тарі та не перевищуйте дозувань, зазначених на упаковці.

Звернись до лікаря. Лише він зможе встановити точну причину алергічних реакцій та призначити відповідний антигістамінний препарат.