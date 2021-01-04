Аллергические реакции – распространенная проблема как у детей, так и у взрослых. И, чтобы обеспечить правильное и постепенное лечение, важно установить причину аллергии. Сегодня мы поможем разобраться чем отличается аллергия на порошок и как от нее избавиться.

Высыпания и раздражения на коже – это сигнал, что что-то пошло не так. Но, кроме выраженных признаков, которые проявляются покраснением или сухостью, аллергии бывают и менее очевидными, сообщает Полезно 24. Часто мы считаем, что эти симптомы – реакция на похолодание или пищу, однако проблема может быть связана с бытовой химией, в частности стиральным порошком.

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Рассказываем на что обратить внимание, если вы подозреваете, что у вас появилась аллергия на стиральный порошок.



Аллергия на стиральный порошок / Фото Pinterest

Причины аллергии

Поскольку у всех нас разная кожа, то и аллергии могут проявляться по-разному. Один и тот же порошок может подходить твоим друзьям, но спровоцировать сыпь у вас и ваших детей. Поэтому не стоит сразу покупать большие запасы средства, который рекламируют ваши близкие, коллеги или соседи.

Испытайте новый порошок, приобретя небольшую упаковку или специальный пробник.

В состав порошка входят фосфаты, отбеливающие компоненты, ароматизаторы, которые оседают на одежде и провоцируют раздражение кожи. Именно они чаще всего не переносятся нашим организмом.

фосфаты – входят в состав стиральных порошков для смягчения жесткости воды;

– входят в состав стиральных порошков для смягчения жесткости воды; оптические отбеливатели – используются для стирки светлых вещей и эффекта "сияющей белья";

– используются для стирки светлых вещей и эффекта "сияющей белья"; кондиционирующие компоненты – делают бельё более мягким и облегчают глажение;

– делают бельё более мягким и облегчают глажение; ароматизаторы – добавляются для того, чтобы обеспечить одежде и белью приятный аромат после стирки.

Эти вещества могут негативно влиять на кожу и дыхательные пути из-за вдыхания мелких частиц, которые не вымываются в стиральной машинке. Кроме этого, часто консистенция порошка, что напоминает муку, не переносится организмом детей.



Симптомы аллергии на моющее средство / Фото Pexels

Как распознать аллергию на стиральный порошок

На аллергию указывают несколько основных симптомов:

Кожа становится сухой и начинает шелушиться.

и начинает шелушиться. Может появиться сыпь и красные пятна.

Возникает зуд. На коже появляются прыщики, заполненные прозрачной жидкостью.

На коже появляются прыщики, заполненные прозрачной жидкостью. Повышается зуд и слезотечение из глаз . Также глаза выглядят красными и опухшими. Многие считают, что это – признак чрезмерной работы и переутомления органов зрения, однако сначала следует исключить возможность аллергии.

. Также глаза выглядят красными и опухшими. Многие считают, что это – признак чрезмерной работы и переутомления органов зрения, однако сначала следует исключить возможность аллергии. Могут появиться симптомы, напоминающие простуду. Поэтому, если у вас проявился кашель или заложенность носа, вероятно, это реакция на ваше новое моющее средство.

Если врач утверждает, что вас аллергия, то стиральный порошок – первый подозреваемый.

Как избежать аллергии

Чтобы избавиться от неприятных симптомов – откажитесь от использования порошка, который провоцирует аллергию. Даже если он прекрасно выводит пятна и отбеливает одежду, это не компенсирует вашего здоровья и хорошего самочувствия.

Старайся выбирать порошки с пометкой "гипоаллергенный", обратите внимание на детские средства для стирки, поскольку в них отсутствуют вредные компоненты и ароматизаторы.

Тщательно прополаскивайте одежду. Если вы стираете в стиральной машинке – запустите дополнительный цикл полоскания. Храните порошок в закрытой таре и не превышайте дозировок, указанных на упаковке.

Обратись к врачу. Только он сможет установить точную причину аллергических реакций и назначить соответствующий антигистаминный препарат.