Покраснение глаз и сухость кожи: 5 признаков, что у вас аллергия на стиральный порошок
Аллергические реакции – распространенная проблема как у детей, так и у взрослых. И, чтобы обеспечить правильное и постепенное лечение, важно установить причину аллергии. Сегодня мы поможем разобраться чем отличается аллергия на порошок и как от нее избавиться.
Высыпания и раздражения на коже – это сигнал, что что-то пошло не так. Но, кроме выраженных признаков, которые проявляются покраснением или сухостью, аллергии бывают и менее очевидными, сообщает Полезно 24. Часто мы считаем, что эти симптомы – реакция на похолодание или пищу, однако проблема может быть связана с бытовой химией, в частности стиральным порошком.
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Рассказываем на что обратить внимание, если вы подозреваете, что у вас появилась аллергия на стиральный порошок.
Аллергия на стиральный порошок / Фото Pinterest
Причины аллергии
Поскольку у всех нас разная кожа, то и аллергии могут проявляться по-разному. Один и тот же порошок может подходить твоим друзьям, но спровоцировать сыпь у вас и ваших детей. Поэтому не стоит сразу покупать большие запасы средства, который рекламируют ваши близкие, коллеги или соседи.
В состав порошка входят фосфаты, отбеливающие компоненты, ароматизаторы, которые оседают на одежде и провоцируют раздражение кожи. Именно они чаще всего не переносятся нашим организмом.
- фосфаты – входят в состав стиральных порошков для смягчения жесткости воды;
- оптические отбеливатели – используются для стирки светлых вещей и эффекта "сияющей белья";
- кондиционирующие компоненты – делают бельё более мягким и облегчают глажение;
- ароматизаторы – добавляются для того, чтобы обеспечить одежде и белью приятный аромат после стирки.
Эти вещества могут негативно влиять на кожу и дыхательные пути из-за вдыхания мелких частиц, которые не вымываются в стиральной машинке. Кроме этого, часто консистенция порошка, что напоминает муку, не переносится организмом детей.
Симптомы аллергии на моющее средство / Фото Pexels
Как распознать аллергию на стиральный порошок
На аллергию указывают несколько основных симптомов:
- Кожа становится сухой и начинает шелушиться.
- Может появиться сыпь и красные пятна.
- Возникает зуд. На коже появляются прыщики, заполненные прозрачной жидкостью.
- Повышается зуд и слезотечение из глаз. Также глаза выглядят красными и опухшими. Многие считают, что это – признак чрезмерной работы и переутомления органов зрения, однако сначала следует исключить возможность аллергии.
- Могут появиться симптомы, напоминающие простуду. Поэтому, если у вас проявился кашель или заложенность носа, вероятно, это реакция на ваше новое моющее средство.
Как избежать аллергии
Чтобы избавиться от неприятных симптомов – откажитесь от использования порошка, который провоцирует аллергию. Даже если он прекрасно выводит пятна и отбеливает одежду, это не компенсирует вашего здоровья и хорошего самочувствия.
Старайся выбирать порошки с пометкой "гипоаллергенный", обратите внимание на детские средства для стирки, поскольку в них отсутствуют вредные компоненты и ароматизаторы.
Тщательно прополаскивайте одежду. Если вы стираете в стиральной машинке – запустите дополнительный цикл полоскания. Храните порошок в закрытой таре и не превышайте дозировок, указанных на упаковке.
Обратись к врачу. Только он сможет установить точную причину аллергических реакций и назначить соответствующий антигистаминный препарат.
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