Важно понимать, что помидоры не только вкусны, но и содержат ряд пользы для нашего с вами здоровья. 24 канал рассказывает, почему нужно есть эти овощи, а кому лучше обходить их боком.

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Чем полезны помидоры

Томаты – настоящий источник витаминов. В одном может содержаться около 40% дневного рекомендованного минимума витамина С. Кроме того, вы найдете витамины А и К, которые положительно повлияют на иммунную систему и кости соответственно.

Пользу от помидоров почувствует сердце. Исследования показывают, что более высокий уровень антиоксиданта ликопена, который содержат эти продукты, снижает показатели метаболического синдрома и кластера различных факторов риска. Это уменьшает шансы на развитие болезни сердца, диабета или инсульта. Ликопен также поможет поддерживать зрение и защитит от болезней, таких как катаракта или макулярная дегенерация.

Красные овощи содержат жидкость и пищевые волокна, помогающие при запорах. Кроме этого, пользу ощутит ваша кожа, ведь улучшается производство проколлагена – молекулы, придающей коже структуру и упругость. Это все можно получить при регулярном употреблении не только помидоров, но и других овощей или фруктов.



В помидорах немало пользы / Фото Pexels

Кому лучше не есть

Избегать овощей нужно людям, имеющим гастрит, язву желудка, желчнокаменную болезнь и панкреатит. Самое высокое содержание органических соединений может приводить к болям при этих болезнях, ведь раздражается слизистая.

Если у вас проблемы с почками, старайтесь ограничить потребление помидоров. У них немало щавелевой кислоты, способной нарушать водно-солевой обмен. Людям с повышенной кислотностью желудка лучше потреблять томаты, уже прошедшие термическую обработку (тушеные или сваренные).

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Какая суточная норма

Все овощи полезны, если нет персональных противопоказаний. Однако стоит и соблюдать меру. Если человек здоров, то каждый день может есть 2 – 4 помидора средних размеров. Беременным женщинам рекомендовано есть до 2 свежих в сутки.