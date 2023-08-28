Многие даже не задумываются над тем, что именно они едят на завтрак, однако эта пища может очень сильно повлиять не только на ваше настроение и уровень энергии в течение дня, но и на долгосрочное самочувствие.

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Пропуск завтрака

Наверное, самая плохая ошибка, которую вы можете совершить во время завтрака – это не есть его вообще. И если вы будете пропускать его каждый раз, это серьезно повысит ваши шансы на проблемы со здоровьем. В частности, вас может встретить высокий уровень холестерина, болезни сердца и даже диабет 2-го типа.

Вы могли и не подозревать, однако систематические пробелы завтрака повышают вероятность того, что вы начнете курить. Однако сбалансированный прием пищи с утра сведет эти риски к минимуму и прибавит вам энергии.



Не стоит пропускать завтрак / Фото Pexels

Не есть достаточно

Да, оказывается, чашечка кофе и бутерброд – это недостаточное количество пищи для вашего организма. И если после завтрака ваш желудок все еще ворчит – это значит, что самое время съесть еще немного.

Скорее всего, маленький завтрак приведет к тому, что в течение дня вы перекусите более нездоровой пищей, что может привести к лишним килограммам. Итак, как бы это странно ни звучало, если вы хотите похудеть, следует насыпать утром полную тарелку еды.

Это не только удовлетворит ваш желудок, но и ускорит метаболизм и позволит сжигать жир более эффективно.

Очень быстро есть

Некоторые исследования связывают очень быстрое поглощение пищи с повышением риска ожирения. И хотя эти результаты нуждаются в дополнительных подтверждениях, не стоит очень быстро есть, даже если вы действительно спешите.

Лучше проснуться на несколько минут раньше, чтобы выделить их на медленный завтрак. К тому же, если вы будете проглатывать пищу, не прожевав, ваш мозг не успеет известить вас о сытости, и вы съедите больше, чем вам действительно нужно.