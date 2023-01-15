Ось головні правила на кухні, які ви навряд чи забудете. Вони допоможуть вам готувати швидше та смачніше.

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Головні правила на кухні, які ви точно не забудете

Накривайте каструлю, щоб вода швидше закипіла

Таким чином ви затримаєте тепло й вода закипить швидше. Спробуйте це під час приготування пасти, пасерування овочів або розігрівання супу.

Подрібнену їжу згортайте тупим боком ножа

Після того, як ви наріжете продукти на дошці, оберніть ніж тупим кінцем. Саме в такий спосіб правильно згортати їжу в посуд. Якщо ігнорувати це, гостре лезо буде часто затуплюватися.

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Правильно нагрівайте посуд з іржостійкої сталі

Поставте посудину на середній або сильний вогонь на 1 – 3 хвилини. Каструля чи сковорода будуть готові тоді, коли ви додасте туди краплю води і вона одразу розпливеться. Якщо вода зашипить, зачекайте ще 20 – 30 секунд. Додайте олії й нахиліть посудину, щоб покрити поверхню. Залиште нагріватися протягом хвилини.

Тепер поверхня посуду готова до роботи. На цьому етапі ідеально готувати їжу, вже вона не прилипатиме.

Посуд з іржостійкої сталі слід правильно нагрівати / Фото Unsplash

Використовуйте правильний вимірювальний інструмент

Вимірювання борошна в мірній склянці для рідини зіпсує ваш рецепт. Те саме – з вимірюванням рідини в мірному стаканчику для сухих продуктів. Чому? Рідкі та сухі інгредієнти мають різні властивості.

Приправляйте їжу на свій смак

У кожному рецепті вказують, скільки солі, цукру чи інших приправ треба додати до страви.

Але під час приготування важливо пробувати їжу й корегувати самостійно. Можливо, така кількість цукру, як у рецепті, зробить страву надто солодкою на ваш погляд. На колір і смак товариш не всяк.