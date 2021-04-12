З усім тим, під час посту переваги яєць у випічці перекреслюються й з'являється необхідність шукати аналоги рослинного походження. Зібрали для вас 6 доступних замінників, які стануть не лише чудовою альтернативою, але й цікавим доповненням до смаку страв.

Читайте також Смажене, варене чи омлет: який спосіб приготування яєць вважається найбільш корисним

Пекарський порошок

Змішайте 2 столові ложки води з 1 столовою ложкою пекарського порошку. Добре вимішайте та додайте в тісто замість яєць.

Кукурудзяний крохмаль

Крохмаль – ідеальний інгредієнт для скріплювання. Він чудово підходить для приготування "щільної" випічки, тобто якщо ви хочете приготувати бісквіт чи щось з вологою текстурою, варто скористатися іншим аналогом, наприклад яблучним пюре.

Щоб замінити одне яйце, змішайте 1 чайну ложку крохмалю з двома ложками води.

Цікаво Піст та харчування: нутриціологиня розповіла, як не нашкодити організму

Банан

Цей продукт підійде не для всіх страв, оскільки надає їм характерного смаку та запаху. Також цей варіант варто відкинути, якщо ви плануєте готувати розсипчасту випічку. В тісто не можна додавати більше однієї склянки бананового пюре, в такому разі вона просто не підніметься та не пропечеться.

Насіння льону

По-перше, це корисно – насіння льону багате на омега-3 жирні кислоти. По-друге, перемелене воно прекрасно скріплює між собою усі інгредієнти. Льон стане найкращим вибором, якщо ви готуєте кекси чи печиво.

Для заміни одного яйця змішайте 2 столові ложки меленого насіння з 3 столовими ложками води. Залиште на 5 хвилин, поки не вийде густий гель. Влийте його в тісто. Він додасть випічці щільності та легкого горіхового присмаку. Якщо ж ви захочете приглушити цей аромат, додайте ванільного цукру.

Для випічки нейтрального відтінку підійде світле насіння льону, а для коржів з какао чи тіста з цільнозернового борошна, доцільне використання коричневого льону.

Соєве борошно

Цей продукт є практично в кожному магазині для адептів правильного харчування. Додайте до 2 столових ложок соєвого борошна 3 столові ложки води. Збийте до утворення піни. Рослинна заміна яєць готова!

Оливкова олія і розпушувач

До теми Соняшникова, оливкова чи лляна: яка олія найкорисніша для здоров'я

Змішайте 2 столові ложки розпушувача з прохолодною водою. Після цього влийте в суміш оливкову олію і знову збийте. Додайте утворену масу до тіста та насолоджуйтеся смачною випічкою!