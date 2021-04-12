Благодаря яйцам тесто приобретает приятный вкус, становится более эластичным и лучше подрумянивается в духовке. Однако основная функция этого ингредиента – "склеивание" теста.

Со всем тем, во время поста преимущества яиц в выпечке перечеркиваются и появляется необходимость искать аналоги растительного происхождения. Собрали для вас 6 доступных заменителей, которые станут не только отличной альтернативой, но и интересным дополнением к вкусу блюд.

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Пекарский порошок

Смешайте 2 столовые ложки воды с 1 столовой ложкой пекарского порошка. Хорошо перемешайте и добавьте в тесто вместо яиц.

Кукурузный крахмал

Крахмал – идеальный ингредиент для скрепления. Он прекрасно подходит для приготовления "плотной" выпечки, но если вы хотите приготовить бисквит или что-то с более влажной текстурой, стоит воспользоваться другим аналогом, например яблочным пюре.

Чтобы заменить одно яйцо, смешайте 1 чайную ложку крахмала с двумя ложками воды.

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Банан

Этот продукт подойдет не для всех блюд, поскольку предоставляет им характерного вкуса и запаха. Также этот вариант следует отвергнуть, если вы планируете готовить рассыпчатую выпечку. В тесто нельзя добавлять более одного стакана бананового пюре, в таком случае оно просто не поднимется и не пропечется.

Семена льна

Во-первых, это полезно – семена льна богаты омега-3 жирными кислотами. Во-вторых, перемолотые семена прекрасно скрепляют между собой все ингредиенты. Лен станет лучшим выбором, если вы готовите кексы или печенье.

Для замены одного яйца смешайте 2 столовые ложки молотых семян с 3 столовыми ложками воды. Оставьте на 5 минут, пока не получится густой гель. Влейте его в тесто. Он придаст выпечке плотности и легкого орехового привкуса. Если же вы захотите приглушить этот аромат, добавьте ванильного сахара.

Для выпечки нейтрального оттенка подойдет светлое семян льна, а для коржей с какао или теста из цельнозерновой муки, целесообразно использование коричневых семян.

Соевая мука

Этот продукт есть практически в каждом магазине для адептов правильного питания. Добавьте к 2 столовым ложкам соевой муки 3 столовые ложки воды. Взбейте до образования пены. Растительная замена яиц готова!

Оливковое масло и разрыхлитель

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Смешайте 2 столовые ложки разрыхлителя с прохладной водой. После этого влейте в смесь оливковое масло и снова взбейте. Добавьте образовавшуюся массу в тесто и наслаждайтесь вкусной выпечкой!