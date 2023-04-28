Зазвичай розв'язують таку проблему дорогими засобами чи процедурами у кабінеті косметолога. Насправді все може обійтись набагато дешевше, якщо знати ці секретні рецепти.

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Трояндова вода

Зробити цілющу рідину для вмивання можна власноруч в домашніх умовах. Для цього знадобиться вода та пелюстки троянд. Квіти поміщаємо у рідину та чекаємо, поки вони не впустять колір. Коли вода набуде рожевого відтінку, потрібно процідити її та зберігати в банці. Настоянкою вмиваємось щоранку та ввечері, не забуваючи втирати масажними рухами в обличчя.

Рожева вода містить вітаміни С та А, а також володіє протизапальними властивостями. Також можна приготувати суміш лимонного та свіжого томатного соку.

Прохолодний компрес



Подбайте про шкіру навколо очей / Фото Pexels

Справитись із набряками навколо очей та втомленим поглядом допоможе прохолодний компрес. Для цього не обов'язково купувати патчі, схожий ефект дають скибки огірка чи охолоджені чайні пакетики.

Пакетики зеленого чаю особливо корисні, тому що вони містять антиоксиданти, які можуть допомогти зміцнити шкіру навколо очей. Можна використовувати прохолодний компрес із чистої мочалки, змоченої водою та накладеної на очі на кілька хвилин. Крім того, прикладання холодних ложок, невеликих пакетиків із замороженими продуктами або кубиків льоду, загорнутих у тканину, до області очей на 5 – 10 хвилин також може значно зменшити набряки,

– рекомендує косметологиня Камерона Рохсара.

Якщо з проблемою набряків ви стикаєтесь постійно, спробуйте обрати вищу подушку для сну. Також не забувайте пити воду – здорове зволоження дуже важливе для організму та у боротьби з набряками і підтримки тонусу шкіри.

Зволожуйте шкіру навколо очей

Зволоження важливе не лише всередині, але ззовні, тож не забувайте живити шкіру кремом. Оберіть для цієї зони максимально м'яку формулу. Це дозволить шкірі залишатись пружною та еластичною.