Обычно решают такую проблему дорогостоящими средствами или процедурами в кабинете косметолога. На самом деле, все может обойтись намного дешевле, если знать эти секретные рецепты.

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Розовая вода

Сделать целебную жидкость для умывания можно собственноручно в домашних условиях. Для этого понадобится вода и лепестки роз. Цветы помещаем в жидкость и ждем, пока они не уронят цвет. Когда вода приобретет розовый оттенок, нужно процедить ее и хранить в банке. Настойкой умываемся каждое утро и вечером, не забывая втирать массирующими движениями в лицо.

Розовая вода содержит витамины С и А, а также обладает противовоспалительными свойствами. Можно также приготовить смесь лимонного и свежего томатного сока.

Прохладный компресс



Позаботьтесь о коже вокруг глаз / Фото Pexels

Справиться с отеками вокруг глаз и уставшим взглядом поможет прохладный компресс. Для этого не обязательно покупать патчи, схожий эффект дают ломтики огурца или охлажденные чайные пакетики.

Пакетики зеленого чая особенно полезны, поскольку они содержат антиоксиданты, которые могут помочь укрепить кожу вокруг глаз. Можно использовать холодный компресс из чистой мочалки, смоченной водой и наложенной на глаза на несколько минут. Кроме того, прикладывание холодных ложек, небольших пакетиков с замороженными продуктами или кубиков льда, завернутых в ткань, к области глаз на 5 – 10 минут также может значительно снизить отеки.

– рекомендует косметолог Камерона Рохсара.

Если с проблемой отеков вы сталкиваетесь постоянно, попробуйте выбрать более высокую подушку для сна. Также не забывайте пить воду – здоровое увлажнение очень важно для организма и в борьбе с отеками и поддержания тонуса кожи.

Увлажняйте кожу вокруг глаз

Увлажнение важно не только внутри, но извне, поэтому не забывайте питать кожу кремом. Выберите для этой зоны максимально мягкую формулу. Это позволит коже оставаться упругой и эластичной.