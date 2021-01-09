Пройдите тест и попробуйте отгадать, какое из этих утверждений – устаревшая выдумка, а какое – медицинский факт.

У каждого из нас есть свой любимый медицинский миф, в который мы продолжаем верить, несмотря на то, что наука несколько раз опровергла все, о чем нам рассказывали старшие родственники. Кто-то – так же преданно, как и раньше, пользуется раствором перекиси водорода, кто-то – продолжает верить в дисбактериоз и лечить авитаминоз, третьи – принимают препараты для улучшения памяти.

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Несмотря на это Полезно 24 верит, что вы точно не входите в этот перечень и знаете базовые факты из области медицины и сможете узнать правдивы утверждения о человеческом организме.