Письменник Олівер Беркман запропонував новий "потужний підхід до тайм-менеджменту" або "правило чотирьох". Саме стільки годин в день, на думку автор, ми можемо ефективно займатися інтелектуальною працею. Дотримання цієї поради допоможе не розпорошуватися на дрібниці та робити більше при мінімальному стресі.

Олівер Беркман переконаний, що ви не зможете якісно виконувати роботу, яка потребує підвищеної концентрації уваги, більше ніж 3 – 4 годин на день. Це може здатися приголомшливо коротким робочим днем, але дослідження вказують, що ви будете неефективними, якщо регулярно перепрацьовуватимете понад встановлену норму.

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Звичайно, ви можете працювати адміністратором або займатися ручною працею на конвеєрі набагато довше, але коли справа доходить до інтелектуальних зусиль, люди стикаються з жорстокою біологічною межею. Справжній урок полягає в тому, щоб використовувати будь-яку вільну хвилину, яка у вас є в розкладі, не для того, щоб "максимізувати час" і "оптимізувати день", а зосередитися на одному завданні.

Так влаштований людський мозок. Не намагайтеся розтягнути свій основний робочий час. Не намагайтеся продовжити його до 8 годин в неспішному режимі – це теж не спрацює. Замість цього визначте 4 ефективні години та захищайте їх від зайвих процесів, невчасних комунікацій та додаткової роботи. Це допоможе вам не тільки робити більше з меншим стресом, але й підвищить вашу ефективність.

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Припинення інтелектуальної праці й перемикання на інші завдання – це корисна практика для мозку. За цей час він відновлюється та готується до наступного робочого дня.

Тобто те, що ви могли вважати лінню, насправді сигнал, що ви неправильно використовуєте свій час. Спробуйте скористатися "правилом чотирьох" і ви освоїте розумний тайм-менеджмент.