Писатель Оливер Беркман предложил новый "мощный подход к тайм-менеджменту" или "правило четырех". Именно столько часов в день, по мнению автора, мы можем эффективно заниматься интеллектуальным трудом. Соблюдение этого совета поможет не распыляться по мелочам и делать больше при минимальном стрессе.

Оливер Беркман убежден, что вы не сможете качественно выполнять работу, требующую повышенного внимания, более 3 – 4 часов в день. Это может показаться потрясающе коротким рабочим днем, но исследования показывают, что вы будете неэффективными, если регулярно работаете сверх установленной нормы.

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Конечно, вы можете работать администратором или заниматься ручным трудом на конвейере гораздо дольше, но когда дело доходит до интеллектуальных усилий, люди сталкиваются с жестокой биологической чертой. Настоящий урок состоит в том, чтобы использовать любую свободную минуту, которая у вас есть в расписании, не для того, чтобы "максимизировать время" и "оптимизировать день", а сосредоточиться на одной задаче.

Так устроен человеческий мозг. Не пытайтесь растянуть основное рабочее время. Не пытайтесь продлить его до 8 часов в неспешном режиме – это тоже не сработает. Вместо этого определите 4 эффективных часа и защищайте их от лишних процессов, несвоевременных коммуникаций и дополнительной работы. Это поможет вам не только делать больше с меньшим стрессом, но и повысит вашу эффективность.

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Прекращение интеллектуального труда и переключение на другие задачи – это полезная практика для мозга. За это время он восстанавливается и готовится к следующему рабочему дню.

То есть то, что вы могли считать ленью, на самом деле сигнал, что вы неправильно используете свое время. Попробуйте воспользоваться "правилом четырех" и вы освоите умный тайм-менеджмент.