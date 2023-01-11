Спровокувати появу артриту можуть чимало факторів, проте ви можете неабияк знизити ризики, якщо обмежите споживання цієї риби. Що не варто їсти, аби зберегти здоров'я суглобів, читайте далі.

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Яка риба впливає на розвиток артриту

Артрит буває різних форм, але однією з найпоширеніших є подагра. Вона спричинена порушенням метаболізму сечової кислоти в організмі та підвищенням її вмісту в крові. Це спричиняє утворення солей у різних тканинах, що може спровокувати запалення суглобів.

Сечову кислоту в організмі утворюють пурини, які містяться у деяких продуктах. У жирних сортах риби їх чимало. Саме тому експерти наголошують, що жирна риба, як-от форель чи сардини, може створити проблеми, адже вона дуже багата на пурини.



Як врятуватись від подагри / Фото Pexels

Проте це не означає, що ці два види риби необхідно виключати зі свого раціону. Просто не потрібно ними захоплюватись, адже у форелі та сардинах є чимало корисного, зокрема для здорової роботи серця.

Загальна користь для здоров'я від вживання риби може переважити ризики для людей з подагрою. Помірні порції можуть бути частиною дієти при подагрі,

– наголошує американський академічний медичний центр Клініка Мейо.

Серед інших продуктів, які мають високий вміст пуринів, вчені виокремлюють:

морепродукти, особливо краби, мідії та креветки;

жирні сорти м'яса, як-от печінка і дичина.

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Науковці виявили, що часте споживання м'яса і морепродуктів корелювалось із підвищеним ризиком розвитку подагри. Водночас молочні продукти асоціювалися зі зниженням. Поїдання овочів, багатих на пурини, теж не впливало на розвиток подагри.