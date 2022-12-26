Продукти стають ліками багатьох недуг, якщо знати, що і коли їсти. Списком того, що лікує артрит та покращує якість життя, ділимось далі.

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Які продукти зменшать біль у суглобах при артриті

Згідно з відкритими даними, артритом хворіє приблизно кожна сота людина. У Великобританії, наприклад, із подібними проблемами зі суглобами стикаються приблизно 10 мільйонів жителів. Нагадаємо, що це невиліковне автоімунне захворювання, що викликає загальне запалення. Лише профілактика та підтримка здорового стану можуть поліпшити якість життя людини, яка страждає на цю недугу. Реалізувати це можливо за допомогою раціону, зазначають вчені.

На допомогу у таких випадках можуть прийти шпинат та чорниця. Це на практиці довів експеримент, результати якого оприлюднили у Arthritis Care and Research journal. У дослідженні взяли участь 217 добровольців, які страждали артритом приблизно 17 років.



Шпинат та чорниця полегшать болі / Фото Pexels

Загалом 24% опитаних людей запевняли, що їжа так чи інакше впливала на їхнє самопочуття. Водночас 15% відзначили, що їжа позитивно вплинула на них, а 19% – що негативно. Ті, на кого їжа справляла хороше враження, виділили два конкретні продукти – шпинат і чорницю. Якщо говорити про негативні наслідки, то посилюють прояв артриту найчастіше десерти й солодкі газовані напої (12,7% та 12,4% відповідно).

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Проте не рекомендовано покладатись лише на продукти. Серед основних методів лікування артриту є приймання вітамінів і мінералів, фізіотерапія, лікувальна фізкультура і мануальна терапія, носіння бандажів, устілок, медикаментозний шлях. Перед вибором обов'язково проконсультуйтесь з лікарем чи відповідним фахівцем.