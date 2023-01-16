Експерти Фонду сну застерігають, що погана якість нічного відпочинку може збільшувати ризики низки недуг. Відтак, з'являється більша ймовірність отримати діабет 2 типу, високий кров'яний тиск і серцево-судинні захворювання.

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Ознаки небезпечних недуг, які може спровокувати поганий сон

Перш за все, варто стежити за рівнем цукру в крові, який можна перевірити, здавши аналіз крові. Серед можливих ознак, за яких варто звернутись до лікаря, можуть бути:

часті сечовипускання, особливо вночі;

постійне відчуття спраги;

втома;

втрата ваги;

тривале загоєння поранень, свербіж шкірних покривів;

затуманений зір.

Серед можливих наслідків відсутності якісного сну є високий кров'яний тиск або гіпертонія. Експерти Британського кардіологічного фонду попереджають, що навіть з підвищеними показниками люди можуть почуватись добре, однак цей стан несе загрозу вашій серцево-судинній системі. У списку симптомів гіпертонії є:

затуманений зір;

носова кровотеча;

задишка;

біль у грудях;

запаморочення;

головні болі.



Поганий сон – шлях до недуг / Фото Pexels

Ще один ризик, який напряму пов'язаний з поганим сном та високим тиском – серцево-судинні захворювання. Вони можуть включати:

біль у грудях;

біль, слабкість або оніміння кінцівок;

задишку;

пришвидшене або сповільнене серцебиття;

запаморочення та втрату свідомості;

відчуття втоми;

набряки.

Інші причини чутливого сну та можливі наслідки

Дослідники повідомляють, що вплинути на якість сну можуть стресові події, зміна партнера, фоновий шум, світло з інших кімнат чи гаджетів. Наразі вчені не знають достеменно причини, чому деякі люди мають міцніший сон, а інші здатні прокидатись легко. Вони припускають, що це пов'язано з порогом збудження, який у людей, що легко прокидаються, нижчий. Відомо лише, що вони частіше стикаються також з ожирінням та навіть раком.

Як покращити сон

Важливо вивчити та впровадити правила гігієни сну. Здорові звички підготовки до нічного відпочинку дозволять вам створити чіткий графік та підготувати тіло: