Експерти Фонду сну застерігають, що погана якість нічного відпочинку може збільшувати ризики низки недуг. Відтак, з'являється більша ймовірність отримати діабет 2 типу, високий кров'яний тиск і серцево-судинні захворювання.
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Ознаки небезпечних недуг, які може спровокувати поганий сон
Перш за все, варто стежити за рівнем цукру в крові, який можна перевірити, здавши аналіз крові. Серед можливих ознак, за яких варто звернутись до лікаря, можуть бути:
- часті сечовипускання, особливо вночі;
- постійне відчуття спраги;
- втома;
- втрата ваги;
- тривале загоєння поранень, свербіж шкірних покривів;
- затуманений зір.
Серед можливих наслідків відсутності якісного сну є високий кров'яний тиск або гіпертонія. Експерти Британського кардіологічного фонду попереджають, що навіть з підвищеними показниками люди можуть почуватись добре, однак цей стан несе загрозу вашій серцево-судинній системі. У списку симптомів гіпертонії є:
- затуманений зір;
- носова кровотеча;
- задишка;
- біль у грудях;
- запаморочення;
- головні болі.
Поганий сон – шлях до недуг / Фото Pexels
Ще один ризик, який напряму пов'язаний з поганим сном та високим тиском – серцево-судинні захворювання. Вони можуть включати:
- біль у грудях;
- біль, слабкість або оніміння кінцівок;
- задишку;
- пришвидшене або сповільнене серцебиття;
- запаморочення та втрату свідомості;
- відчуття втоми;
- набряки.
Інші причини чутливого сну та можливі наслідки
Дослідники повідомляють, що вплинути на якість сну можуть стресові події, зміна партнера, фоновий шум, світло з інших кімнат чи гаджетів. Наразі вчені не знають достеменно причини, чому деякі люди мають міцніший сон, а інші здатні прокидатись легко. Вони припускають, що це пов'язано з порогом збудження, який у людей, що легко прокидаються, нижчий. Відомо лише, що вони частіше стикаються також з ожирінням та навіть раком.
Як покращити сон
Важливо вивчити та впровадити правила гігієни сну. Здорові звички підготовки до нічного відпочинку дозволять вам створити чіткий графік та підготувати тіло:
- Перше і найголовніше: засинаємо і прокидаємось в один і той самий час.
- Важливо подбати про спокійну атмосферу перед сном, яка дозволить підготувати мозок до відпочинку.
- Уникайте користування ґаджетами та синього світла за 60 хвилин до сну.
- Мінімізуйте до 30 хвилин або відмовтесь взагалі від денного сну.
- Білий шум на фоні допоможе відволіктись від зайвих звуків та швидше заснути.
- Затемнені штори допоможуть мінімізувати кількість зайвого світла знадвору.