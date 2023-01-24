Дослідники працювали над вивченням процесів активації сперматозоїдів людини і виявили речовину, яка може блокувати калієві канали в мембранах клітин сперматозоїдів. Детальніше про природний механізм запобігання заплідненню читайте далі.

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Як працює природна контрацепція

Важливо розуміти, що для процесу запліднення необхідна наявність кількох фізичних та хімічних факторів. Зокрема, сперматозоїду потрібно пройти процес капацитації для формування зиготи. Цей процес можливий лише за наявності великого негативного заряду, який чоловіча статева клітина може накопичити, тобто перейти у стан гіперполяризації.



Як працює природна контрацепція / Фото Pexels

Дослідники у 2011 році змогли виявити, що процес гіперполяризації у гризунів відбувається завдяки потраплянню калію через калієві канали типу SLO3. Тоді вчені не були впевнені, що саме цей канал є головним фактором формування заряду та й провести паралель між процесом у мишей та людей було складно.

Керівниця нового дослідження Селія Санта та її колеги припустили, що запліднення двох видів ссавців має спільні риси, тож на практиці змогли інгібувати рецептор SLO3, який назвали VU0546110. Тоді його помістили до сперматозоїдів і додали прогестерон та калій.

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Вияснилось, що всього 10 мікромоль VU0546110 достатньо, щоб повністю позбавити сперматозоїдів здатності проникнути через плазматичну мембрану яйцеклітини. Крім того, рухливість чоловічих статевих клітин знизилася аж на 70%. Це відкриття не лише є чудовою перспективою у винайденні нового виду контрацепції, але й стане ключем до розуміння причин чоловічої безплідності.