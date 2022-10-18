Ці продукти допоможуть розширити список афродизіаків та покращити інтимне життя. Це не лише смачна їжа, а й сексуальне задоволення, яке ви отримуєте завдяки активації цілої низки хімічних процесів у мозку.

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Що їсти для підсилення оргазму

Інжир

Інжир – це ваша витривалість та сексуальна активність. Цей плід стає чарівною паличкою активації пристрасті у відносинах завдяки вмісту магнію, калію та клітковини. Перші два компоненти впливають саме на частоту, а от клітковина забезпечить вам підтримку здорової ваги та серця, що й допоможе почуватись впевненішим з партнером.

Банани

Банани – їжа для сексу. Відкидаємо непристойні уявлення і розглядаємо фрукт з наукової сторони. Саме банани допоможуть вам бути більш витривалими у ліжку завдяки вітаміну В, який перетворює вуглеводи на енергію. Також жовтий фрукт активує процеси з вироблення тестостерону, що неабияк підбадьорить.



Банани корисні для організму / Фото Pexels

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Жирна риба

Омега-3 має чудодійні властивості і для сексуального життя. Вживання лосося, тунця чи іншої риби підвищує концентрацію в організмі жирних кислот, що сприяє вивільненню дофаміну – це той самий гормон, до викиду якого призводить оргазм. Він також відповідає за розслаблення, що сприятиме покращенню стосунків з партнером.

Шпинат

Шпинат стане натуральним замінником віагри, адже ця зелень сприятиме підвищенню сексуальності. Вся магія криється у вмісті вітаміну Е, який зумовлює продукцію статевих гормонів в організмі. Жінок шпинат потішить марганцем, який сприяє виробленню гормону естрогену. Зелені листові овочі також сприяють підвищенню лібідо та здатності виробляти сперму у чоловіків.

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Фініки

Фініки відомі своїми властивостями афродизіаку – багаті на амінокислоти. Саме вони пов'язані з підвищеною сексуальною витривалістю та бажанням.