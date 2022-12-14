Нове дослідження дозволило виявити суперфуди серед фруктів. Що додати у раціон, аби знизити ризик інсультів, розповідаємо далі.

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Які фрукти корисні для серця

Інсульт – це гостре порушення, яке виникає через припинення мозкового кровообігу. При появі перших симптомів хворому потрібна невідкладна медична допомога, у гіршому випадку можна чекати летальних наслідків.

Кожен від природи "нагороджений" певними факторами ризику, що можуть спровокувати інсульт: чи то поганий спосіб життя, чи то високий кров'яний тиск, чи то високий рівень холестерину та діабет, чи інше. Проте ви завжди можете врятувати себе він фатальної недуги, якщо будете їсти правильні фрукти. Так вважають вчені та експерти, зокрема дієтолог Роб Гобсон, який посилається на дослідження, опубліковане в журналі Atherosclerosis, і рекомендує їсти більше яблук і груш, щоб знизити ризик інсульту.

Дослідження показало, що ті, хто споживав найбільше фруктів і овочів, мали на 13% менше шансів отримати інсульт. Потім дослідники розглянули підгрупи овочів. Ті, хто регулярно вживав яблука та груші, мали на 11% менше шансів отримати інсульт, ніж ті, хто не їв яблука та груші, – пояснює експерт.



Яблука захищають від інсульту /Фото Pexels

Відкриття вчених дає можливість зрозуміти важливість присутності у раціоні фруктів та їхній вплив на здоров'я серця. У дослідженні, яке розпочалось восени 1997 року та тривало 10 років, вчені спостерігали за 74 961 учасником. За цей період група пережила загалом 4089 випадків інсульту, включаючи 3159 церебральних інфарктів, 435 внутрішньомозкових крововиливів, 148 субарахноїдальних крововиливів і 347 неуточнених інсультів.

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Висновки вдалось зробити на основі даних з анкет, які періодично заповнювали всі учасники: ті, хто вживав найбільшу кількість фруктів і овочів, мали найменший ризик інсульту. Найкращим щитом стають яблука, груші та зелені листові овочі.

"Груші містять флавоноїди, які є антиоксидантними сполуками, що допомагають боротися із запаленням і можуть знизити ризик захворювання. Цілком ймовірно, що ці сполуки разом із високим вмістом клітковини в грушах вплинули на зниження ризику інсульту", – підсумував Роб Гобсон.