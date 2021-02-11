Ранкова зарядка – це найкорисніший спосіб розпочати свій день. На думку лікарів, навіть 30-хвилинні заняття можуть продемонструвати надзвичайний ефект та покращити самопочуття. Наводимо 6 аргументів, які переконають вас почати день з зарядки.

Займаючися сімейними справами, роботою та домом, завжди можна знайти привід, щоб скасувати чергове заняття в тренажерному залі. Однак звичка займатися фізичними навантаженнями відразу після пробудження допоможе підтримати вашу мотивацію та буде виграшною стратегією в тривалій перспективі.

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Попре те, що зранку хочеться якомога довше залишатися в ліжку, лікарі переконують, що регулярна ранкова зарядка допоможе почуватися краще. Ось 6 переконливих аргументів, що вам потрібно почати день з тренувань.

Перший крок до режиму дня



Ранкова зарядка допомагає виробити режим дня / Фото Pexels

Ранкові тренування – це чудовий спосіб встановити режим дня. Після того, як ви введете зарядку в регулярну звичку, у вас зменшиться шанс пропустити заплановане заняття. Згідно зі статтею, опублікованою в Європейському журналі соціальної психології, для того, щоб довести звичку до автоматизму, потрібно від 2 місяців до 66 днів. За цей час можна не погано прокачати тіло та стати професіоналом.

Більше енергії

Ранкові тренування – це один з найдоступніших способів розбудити своє тіло та мозок та налаштуватися на робочий день. За даними деяких досліджень, тренування можуть дати вам більше енергії, ніж чашка кави. Навіть 10-хвилинні підйоми по сходах продемонстрували такий же ефект, як 50 міліграмів кофеїну.

Більше позитиву

Кілька хвилин ранкової зарядки допоможуть вам почуватися щасливішими та оптимістичніше налаштованим. Навіть незначна активність сприяє припливу ендорфінів, серотоніну та дофаміну – хімічних речовин, які покращують настрій та сприяють зниженню стресу.

Міцний сон

Фізичні вправи покращують ваш сон. Однак вправи, виконані ввечері, можуть ускладнити ваше засинання, оскільки за час активності в організмі підвищиться рівень ендорфінів.



Ранкова зарядка покращує сон / Фото Pexels

Дослідження показало, що учасники, які займались фізичними вправами о 7 ранку, отримували глибший та триваліший сон, ніж ті, хто робив вправи в другій половині дня. Все зв'язано! Тож, якщо вас турбує безсоння, спробуйте змінити свій підхід до прокидання.

Зниження артеріального тиску

Фізичні навантаження є чудовим інструментом для запобігання гіпертонії. За даними того ж дослідження, ранкові вправи знижують артеріальний тиск. Дослідники виявили, що ті, хто займався спортом вранці, знизили показники АТ на 10%. Це хороший стимул для тих, хто страждає від симптомів гіпертонії протягом всього робочого дня.

Менше стресу

Фізичні навантаження знижують рівень кортизолу (гормону стресу), знімають напругу та розслабляють м’язи.

Втім, якщо ви не можете дозволити собі коротку ранкову зарядку (через графік чи побічні справи) – це цілком нормально. Попри те, що ранкове тренування має багато переваг для здоров’я, ваше тіло буде вдячне за будь-які навантаження, незалежно від часу доби. Найголовніше в цій справі – бажання та регулярність.

Памятайте, що найкращий час доби для тренувань – це час, який підходить особисто вам!